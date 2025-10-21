Vesmír není tak vzdálený, jak to vypadá, lákají v Brně do speciálního pavilonu

Nadšenci do kosmonautiky mají důvod zavítat na brněnské výstaviště. Z tamní haly G2 se ve středu a čtvrtek stane vesmírný Czech Space Pavilon. Na místě návštěvníci najdou různorodé atrakce, mohou si třeba vyzkoušet stav beztíže a letecký simulátor, projít se mezi nafukovacími planetami poskytnutými Hvězdárnou a planetáriem Brno nebo si prohlédnout modely sond české Akademie věd.
Součástí programu jsou i setkání s odborníky a studenty technologických oborů, kteří směřují ke kariéře ve vesmírných programech. Propojení se školstvím vzniká také tím, že se datum pořádání akce kryje na výstavišti s konáním veletrhu vysokých škol Gaudeamus.

„Brno je místem, kde se přirozeně propojuje vzdělávání, výzkum a technologické inovace. Právě tento ekosystém vytváří ideální prostředí pro rozvoj české kosmonautiky,“ zmiňuje Tereza Kubicová, hlavní organizátorka festivalu kosmických aktivit Czech Space Week, pod který vesmírný pavilon spadá.

„Ve Space Pavilonu chceme studentům představit příležitosti, které vesmír přináší. On to totiž vůbec není tak vzdálený svět, jak to často může vypadat,“ doplňuje Kubicová. Vstup na akci je pro všechny příchozí zdarma.

