Laskavost a důvtip. Superman Dean Cain na brněnském Comic-Conu září upřímností

„Rád slyším, že někdo vyrostl s mou verzí Supermana. Když jde ale o dospělého člověka, znamená to, že jsem velice starý. A to trošku bolí,“ směje se Superman Dean Cain.

Návštěvníkům ihned rád přiznal, že on sám není svou nejoblíbenější verzí Supermana, ale spíše Christopher Reeve, který ztvárnil tuto roli v 70. a 80. letech. „Jako dítě to byl on, koho jsem viděl létat na obrazovce, a proto je pro mě ten nejlepší. Já jsem svůj druhý oblíbený Superman,“ nadhazuje s úsměvem Cain.

Herectví měl v osudu zapsáno již dlouho před tím, než musel kvůli zranění pravého kolene ukončit kariéru v americkém fotbalu. „Vyrostl jsem jako dítě režiséra. Hrál jsem v jeho filmech, když potřeboval do pár scén dítě, které to udělá zadarmo,“ vysvětluje Cain, který do Brna přicestoval i se synem a jeho přítelkyní.

Vzpomínky na dětství a bezpečí

V tom, čím by měl vynikat každý, kdo hraje Supermana, má Cain jasno. „Musíte být upřímný a laskavý, což se mnohým lidem těžko hraje nebo i žije. Existuje hranice toho, nakolik můžete něco hrát. Myslím si, že to také splňuji. Postava Supermana je zamýšlená jako kamarád, někdo, kdo tu pro vás vždy bude,“ zapáleně vypráví Cain.

Spousta fanoušků na sobotní debatě s tímto velkorysým hercem vyjadřovala díky za krásné dětství a pocit bezpečí, či radosti, který sledováním jeho televizního seriálu Superman cítili. Podobné příběhy pro něj nejsou ojedinělou záležitostí. Když přibližně před deseti lety začal podobné akce navštěvovat, teprve si uvědomil, jak moc tato role pro lidi znamená.

Právě díky takovým interakcím preferuje menší Comic-Cony jako například tento brněnský. „Mám více času na to strávit pár chvil s fanoušky. Všechno funguje méně hekticky. Proto mám celkově radši menší města oproti těm větším,“ prozrazuje upřímně.

Nezapírá však, že někdy jde o akce, které si příliš neužije kvůli dlouhým hodinám stráveným podepisováním a usmíváním. „Miluji americký fotbal, ale nechtěl bych ho hrát osm hodin v kuse. Brzy to začne být únavné, ale cítím povinnost chovat se přátelsky k lidem, kteří si našli čas jít se se mnou setkat,“ objasnil herec.

V naší zemi není poprvé

Do České republiky tímto pracovním výletem nepřišel poprvé. Několikrát navštívil Prahu a díky velkému zájmu o historii ho to do Evropy celkově neustále táhne. „V Kalifornii se lidé s obdivem dívají na budovy staré sto let. Tady najdete budovy staré tisíce let a ty jsou ještě mladé,“ podotýká na kontrast mezi Českem a Amerikou.

Zatím neměl pořádnou příležitost prozkoumat taky Brno, ale rozhodně bez pořádné procházky město neopustí. Přesto vyzdvihuje pocit intimního a důvěrného prostředí menších měst, který si velice užívá.

V poslední době se pokouší vydat film Malí andílci, který se drží sportovní tématiky a vyjadřuje jeho neustálé spojení se světem sportu a amerického fotbalu konkrétně. Film si sám napsal, zrežíroval, a dokonce ztvárnil jednu z ústředních rolí trenéra.

„Existuje citát říkající, že pokud miluješ, co děláš, jediný den v životě ti nebude připadat jako práce. Samozřejmě to vyžadovalo hodně práce. Ale plně jsem si to užíval, protože to všechno vzešlo z mé hlavy,“ vzpomínal na proces tvorby tohoto filmu. Vášně pro film a jeho tvorbu má v sobě Dean Cain stále více než dost, a tak se jeho fanoušci mohou těšit na řadu dalších projektů.