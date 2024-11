Comic-Con nabídl světová jména, přijel i Lucius Malfoy z Harryho Pottera

Festival doslova odpálil DJ Roxtar v převleku kostlivce se světelným mečem v ruce a několikaminutovým energickým remixem hudby a signifikantních hlášek z Kačera Donalda nebo Harryho Pottera a mnoho dalších. Hned na úvod si někteří z hvězdných hostů převzali ceny Comic-Conu Junior za celoživotní přínos fantasy. Oceněni byli Ulrich Schröder z Německa a Daan Jippes z Nizozemska, kteří spolupracovali se společností Disney třeba na příbězích o kačerech. Jippes se podílel i na animovaném filmu Spláchnutej o krysákovi Roddym, při přebírání ceny tak vtipkoval, že je potěšený, přičemž v angličtině má toto slovo také význam „spláchnutý“.

Cenu si převzala i Lucie Lomová, tvůrkyně myších kamarádů Anči a Pepíka z komiksového seriálu, který vycházel ve Čtyřlístku. „Myši mají tradici v pohádkách a bajkách, byly s lidmi odjakživa,“ vysvětlila Lomová zdroj své inspirace. Uvedla, že na české komiksové scéně je ještě co dohánět oproti té francouzské, v níž se taky pohybuje. Od Francouzů v minulosti převzala insignie rytířky Řádu umění a literatury. „Děkuji všem rodičům, kteří svým dětem vypráví, čtou a kupují knížky, protože v dětství všechno začíná,“ pronesla Lomová se skleněnou cenou v ruce a dodala, že její aktivita ve světě komiksů ještě zdaleka nekončí.

Charismatický záporák z Harryho Pottera

Za celoživotní přínos fantasy byl oceněn také britský herec Jason Isaacs, jenž se v sérii o Harrym Potterovi představil jako záporák Lucius Malfoy. Isaacs do Brna přijel krátce po natáčení třetí řady Bílého lotosu. Na pódiu ho přivítala mimo jiné cosplayerka Heikosplay v převleku Bellatrix z Harryho Pottera. „Nečekal jsem rodinné setkání,“ žertoval Isaacs a při přebírání ceny poděkoval s humorem sobě vlastním mamince a psovi, následně i své ženě, dětem a všem lidem, kteří mu pořád dávají práci.

„Myslím, že jsem ztvárnil asi 30 padouchů a 220 hrdinů. Ale pokud za den potkáte několik lidí, všichni jsou na vás velmi milí a jeden člověk vás kopne do koulí, je to právě on, na koho si vzpomenete, když jdete spát. Takže padouši jsou opravdu zapamatovatelní, zvláště když několik z nich bylo ve velmi úspěšných filmech,“ vysvětloval Isaacs, proč je jeho jméno často spojováno právě se záporáky. Jestli přijmout roli v Harrym Potterovi zvažoval tehdy usilovně. Původně měl sice zájem o jinou postavu, nabídli mu však roli čaroděje Luciuse Malfoye a on se nechal přesvědčit, ať ji vezme, za což je zpětně vděčný. Série Harryho Pottera se podle něj může pyšnit tím, že její popularita neupadá a stále přináší radost dalším generacím. Isaacovou nejoblíbenější rolí je podle jeho slov vždycky ta, co teprve přijde.

Q ze Star Treku přiletěl dřív

Dorazil i herec John de Lancie známý ze seriálů Tak jde čas, Perníkový táta nebo Star Trek. Vyzkoušel si mnoho rolí v různých projektech, málokdo ho ale zná jako opravdového námořníka. „V duchu žiji ve světe námořníků v 16. a 17. století, tam je moje mysl většinu času. V populárním světě mnoho času netrávím, a přesto jsem v něm zanechal jistý vliv,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Lancie. Vliv na svět popkultury měla třeba jeho postava Q ve Star Treku. „Choval jsem se tak trochu jako blbec, byl jsem zábavný, ale nedalo se mi věřit,“ vzpomíná šestasedmdesátiletý Američan. V Brně je už dva dny a užívá si město se svojí manželkou. Z festivalu zamíří ještě do Budapešti a do Londýna.

Pozdravit fanoušky Červeného trpaslíka přijela do Brna i Chloe Annett alias Kristina Kochanska. „Mám tolik oblíbených vzpomínek, a jsou to vtipné vzpomínky. Na chlapce a to, co dělali, jak se chovali. Jsou jako jejich postavy. Nevím, jestli to můžu říkat, ale je to tak, Doug Naylor psal přímo na míru. Našel výstřednost uvnitř každého z nás. Mě na začátku udělal neurotickou a panovačnou a já si říkala, že mě špatně pochopil. A pak jsem si uvědomila, že taková jsem,“ vyprávěla se smíchem energická herečka.

Cosplay neboli kostým a hra

„Kostým jsem dolaďovala přes měsíc, chtěla jsem na něm propracovat všechny detaily,“ vyprávěla Andrea Salajová z Brna v převleku, který jako by vzala z kostymérny Hermioně Grangerové. Hůlku, plášť a kostkovanou sukni si vzala i Lenka Olejníková, která do Brna přijela ze slovenské Bratislavy. Obě shodně s nadšením mluvily na tom, že jsou velkými fanynkami Harryho Pottera, a právě přítomnost Jasona Isaaca je přemluvila koupit si na Comic-Con Junior vstupenky. „Chtěla jsem zažít tuhle atmosféru, všichni jsou tady v kostýmech. A jsem tady i kvůli nákupům,“ dodává Olejníková se smíchem a ukazuje na svoji novou tašku s motivy čarodějnické školy v Bradavicích. Právě oblečení, figurky, plakáty, samolepky nebo sběratelské kartičky pro fanoušky rozmanitého množství seriálů, filmů nebo videoher zabíraly poměrně velkou plochu pavilonu. V jeho prostorech se pohybovali i profesionální cosplayeři jako Alithea nebo Adnil, s nimiž se mohli fanoušci vyfotit.

Kromě kostýmů typických pro popkulturu si mohli návštěvníci festivalu prohlédnout i původní šaty z české nesmrtelné pohádky S čerty nejsou žerty z roku 1985. Ve vitrínách potom byly k vidění rekvizity z filmů, například originální figurka škorpiona z Mumie se vrací nebo tabulku čokolády Wonka i s obalem, pod nímž se ukrývala zlatá vstupenka z filmu Karlík a továrna na čokoládu.

To, že má Brno svůj festival pro fanoušky sci-fi a fantasy, kvitoval ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek. „V Brně milujeme vesmír a jsme rádi, že ho milujete s námi,“ přivítal návštěvníky Dušek v převleku robota. Součástí Comic-Conu Junior byl letos poprvé i veletrh Kniha Brno, který nabídl 126 spisovatelů, z nichž se asi 40 se věnuje sci-fi, a přes 60 nakladatelů. „Říkali jsme si, že Brno si velký knižní veletrh rozhodně zaslouží,“ uvedl spolupořadatel Comic-Conu Pavel Renčín. Na festival, který zahrnuje všechny oblasti popkultury, se může jihomoravská metropole těšit i příští rok, bude to jeho čtvrtý ročník. „Doufáme, že z toho bude tradice. Už teď běží přípravy na pražský Comic-Con, který proběhne v dubnu,“ avizoval Renčín.