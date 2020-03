Nemocné musí hledat rychle, chytrá karanténa poběží 24 hodin denně

Chytrá karanténa ● Systém pro chytrou karanténu vytvořila skupina technologických expertů Covid19cz.

● Spočívá v mapování pohybu infikovaného člověka za posledních pět dní, a to podle údajů z mobilního telefonu a platební karty. Smyslem je co nejrychlejší izolace osob ohrožených nákazou koronavirem. ● Armáda má pro testování připraveno 14 odběrových týmů s možností navýšení až na 33. ● Do projektu se budou postupně přidávat složky IZS, odběrová místa, laboratoře, praktičtí lékaři i nemocnice. ● Testování začalo v Jihomoravském kraji. V další vlně se zřejmě připojí Moravskoslezský kraj a Praha.