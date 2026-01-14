Chci vidět krev, křičel chlapec, který škrtil vychovatelku. Je neškodný, řekli lékaři

Chlapec se v sobotu odpoledne v Diagnostickém ústavu Brno ve Veslařské ulici nejprve sebepoškozoval na předloktí, způsobená zranění však nebyla vážná. Následně podle zdroje iDNES.cz začal škrtit jednu z vychovatelek a fyzicky napadl i druhou.
„Vychovatelkám se podařilo chlapce zamknout a přivolat na pomoc kolegy. Přivolaný vychovatel začal s chlapcem komunikovat, chlapec ho napadal nožem. Vychovatel zabránil, aby mladík pobodal i ostatní dospělé osoby a děti,“ popsal zdroj redakce. Při svém řádění chlapec křičel, že chce, aby stříkala krev a mohl žvýkat maso.
Kolem 18:45 do ústavu vyrazili policisté. „Volali nám vychovatelé, že se cítí ohroženi jedním z chovanců. Vyslaná hlídka dostala situaci rychle pod kontrolu,“ informoval policejní mluvčí Pavel Šváb.
Policisté doprovodili chlapce na ošetření do Dětské nemocnice a následně do Centra krizové péče Fakultní nemocnice Brno. Tam už byl mladík zcela klidný, projevil nad svým počínáním lítost a nedokázal vysvětlit, proč to udělal. Před činem mu údajně „přepnulo“.
Nemocnice chlapce odmítly převzít
Podle jeho matky děti v diagnostickém ústavu inhalují deodoranty, aby si změnily vědomí. Chlapec, který trpí psychickými problémy, přiznal, že skutečně k deodorantu „čichal“.
Následně se do ústavu vrátil. „Důvodem bylo, že krizové centrum FN Brno a Psychiatrická nemocnice Kroměříž odmítly chlapce převzít. A to jednak z kapacitních důvodů a také proto, že je neškodný,“ zmiňuje zdroj iDNES.cz. „Tento chlapec nepatří do diagnostického ústavu, ale do jiného zařízení,“ kritizuje.
Redakce iDNES.cz oslovila ředitele brněnského diagnostického ústavu Martina Holého, ten odkázal na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. „O této mimořádné události jsme byli informováni, ale z důvodu vyšetřování policií nemůžeme sdělit žádné informace,“ uvedl mluvčí resortu Ondřej Macura.
Policisté případ prověřují jako nebezpečné vyhrožování. „Tato právní kvalifikace nemusí být konečná,“ poznamenal Šváb.