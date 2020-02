Čtyřletý hoch utekl matce, protože nechtěl ze školky. Našli jej až strážníci

„Silně rozrušená mladá žena zavolala v pátek odpoledne na linku 156 a pohnutým hlasem řekla, že se jí na Vinohradech v okolí Bzenecké ulice ztratil čtyřletý syn. Strážníci nechtěli nic ponechat náhodě a vyslali na místo pět hlídek,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Hlídky během dvaceti minut prohledaly tamní sídliště i okolí, až nakonec chlapce našly mezi panelovými domy. Byl v pořádku.

„Jeden ze strážníků se s ním dal do řeči a brzy porozuměl jeho motivaci. Svéhlavý chlapec útěkem protestoval proti odchodu ze školky, kde si chtěl ještě hrát se svými kamarády,“ přiblížil mluvčí.

Mezitím další hlídky k hochovi přivedly jeho matku.

„Strážník chlapce ponoukal, aby poslouchal maminku a aby pamatoval na to, že ona je to nejcennější, co má. Na rozloučenou ještě dodal, že pokud chce chlapec vidět strážníky a auta s majáky, může přijít na návštěvu na nedalekou služebnu městské policie a nemusí mámě utíkat,“ doplnil Ghanem.