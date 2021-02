Chcípl PES půjde do voleb a chystá protestní valentýnské pochody

„To, co se děje v České republice, zvedlo ze židlí i živnostníky, kteří nikdy příliš neřešili, kdo vládne a věnovali se hlavně svému byznysu. Jenže současná vláda nám nyní sahá už i na osobní svobody a likviduje to, co tady za třicet let živnostníci svou prací vytvořili,“ naznačil Janeček hlavní motivaci hnutí ke vstupu do politiky.

Právě zájmy podnikatelů chce v případě úspěchu ve sněmovně hájit.



„Prioritně chceme zastupovat živnostníky, podnikatele a také všechny obyvatele, kteří byli omezení na svobodě během současné situace spojené s covidem-19. Třeba i z pozice opozice budeme chtít ovlivnit zákony týkající se obnovy ekonomiky po skončení krize,“ uvedl Janeček.

V tuto chvíli dává iniciativa dohromady síť dobrovolníků, krajských koordinátorů, ale také odborníků pro jednotlivé programové sekce, kterým se chce věnovat. Počítá se čtyřmi stěžejními oblastmi: zdravotnictví, obnova hospodářství a podnikání v Česku, školství a ekonomika jako taková.

Mezi požadavky hnutí patří mimo jiné vytvoření záchranných celoplošných kompenzačních balíčků, které pomohou i lidem, kteří už o své podnikání přišli, ale zůstaly jim dluhy.

„Už nyní jsme podepsáni pod několika návrhy. Tím posledním, který půjde na ministerstvo průmyslu a obchodu, je návrh na program, který bude sanovat firmám až pětiměsíční odstupné, jež musí vyplatit zaměstnancům. To je pro firmy likvidační. Vláda by měla převzít zodpovědnost za výplatu propuštěných zaměstnanců,“ komentuje Janeček.

V souvislosti s personální krizí v nemocnicích chce Chcípl PES prosadit zvýšení platů zdravotníků na úroveň Evropské unie, aby lékaři a sestry neměli důvod odcházet do zahraničí. Mezi návrhy je i požadavek na vytvoření nového efektivního protipandemického plánu. Zároveň chce prosadit větší využití českého průmyslu namísto neefektivní orientace na nákupy z Číny.

Protestní pochody na Valentýna

Za posledních deset dní vzniklo po celé republice 110 buněk hnutí, které shromáždilo už 1 700 členů. Ty všechny budou v následujících dvou týdnech zakladatelé iniciativy objíždět. Stejně jako hostinské a další podnikatele, kteří otevřeli své provozovny v rámci protestní akce Otevřeme Česko.

Ve středu se například vydají lyžovat na Vaňkův kopec v Moravskoslezském kraji, kde vládní restrikce záměrně porušují v zoufalé snaze udržet existenci areálu.

Dvoutýdenní „tour“ iniciativy Chcípl PES vyvrcholí 14. února, kdy se chystá protestní výšlap na Petřín a k němu dalších třicet přidružených akcí. Namátkou výšlap na Říp, Blaník, pochod po Brně, Šumperku a dalších městech.

„Koordinujeme naše akce s podobnými iniciativami po celé Evropě. Vytváříme společný symbol, který 14. února zavlaje na vlajkách ve všech zemích,“ poznamenal další z členů hnutí David Biksadský.

Podle něj se do této formy protestu chtějí zapojit hnutí z Velké Británie, Francie, Španělska, Německa, Itálie, Polska a Slovenska.