Chataři se bouří, obec chce devětkrát vyšší nájem. Argumentuje drahou údržbou

To část „lufťáků“ nadzvedlo. Nové dohody odmítají podepsat a připravují vlastní návrh.

„Pan znalec, kterého si obec najala, vypočítal nájem z ceny obvyklé, ke srovnání si však vybral Blansko, které je mnohem větší než Jedovnice. To se nedá porovnávat. Navíc nájem počítal ze zasíťovaných pozemků. Sítě jsme ale dovedli k chatám my sami, nikoli obec,“ rozporuje navrženou výši nájmu Jarolímová, která pracuje třicet let jako znalkyně.

Podle ní i dalšího z chatařů Michala Kárného všichni chápou, že se nájem i vzhledem k inflaci posledních let a růstu nákladů musí zvýšit, protestují však proti tak výraznému skoku i dalším omezením vyplývajícím z předložených smluv.

Městys nicméně trvá na svém. „Náklady na údržbu chatové oblasti, jako například odvoz odpadků nebo údržba cest, několikrát překračují vybranou sumu. Dosud jsme vybírali zhruba 280 tisíc korun za rok, nově by to mělo být něco přes milion,“ vypočítává starostka Jedovnic Irena Žižková (nez.).

V přepočtu na celkových 350 chat tak stále nejde o nijak vysokou sumu. Dosud platili chataři ročně osm korun za metr pozemku pod chatou i zahrady kolem, nově se jim částka za zastavěnou plochu zvedne na 71 korun za metr čtvereční, zahradu ovšem budou naopak užívat bezplatně. Pro rodinu Zory Jarolímové to znamená roční náklad necelých pět tisíc korun.

Chataři však vnímají nelibě především fakt, že chce městys uzavřít smlouvy na dobu určitou, a to pouze na čtyři roky. Nesouhlasí ani s odstavci o možných sankcích 50 tisíc korun za případná porušení v jiných ustanoveních.

Odkoupení? Jedině s referendem

Dle starostky se ti, kteří vše dodržují, žádných pokut bát nemusí. „Hodně chatařů objekty pronajímá, což by měli hlásit a platit poplatky z pobytu. Zhruba 30 až 40 procent z nich je ale neplatí,“ přibližuje Žižková komplikaci, která přináší obci další náklady.

Po společném jednání nevylučuje možné změny smlouvy, nicméně chce, aby všichni chataři vystupovali jednotně. „To je nereálná podmínka,“ namítá Kárný s tím, že většina chatařů už podepsala smlouvy „nadiktované“ obcí. Zhruba stovka ovšem s podpisem kvůli zmíněným připomínkám váhá.

V průvodním dopise byla podle něj zmíněna i pohrůžka žádostí o odstranění stavby, když chataři nové smlouvy nepodepíší. Podle Lukáše Hadamčíka z Právnické fakulty Masarykovy univerzity však něco takového není možné, zvlášť když chaty stojí desítky let. „Obec nemůže po skončení nájmu žádat vyklizení pozemku. Ale na straně nájemců bude užíváním pozemku bez právního důvodu vznikat bezdůvodné obohacení, a to právě ve výši obvyklého nájemného,“ vysvětluje.

Jakékoliv další kroky už ovšem Jedovnice činit mohou a chataři nemůžou očekávat, že jim obec jakožto vlastník pozemků v jejich požadavcích vyhoví. „Žádá-li obec téměř devítinásobné nájemné, je to jejím právem. Nájemce nikdy nemůže docílit téhož postavení, jaké má vlastník, aniž by se vlastníkem stal, neboť tím by naopak bylo protiústavně zasaženo vlastnické právo pronajímatele,“ podotýká Hadamčík.

Chataři sice chtěli pozemky pod budovami odkoupit, to však starostka nedávno vyloučila. Podle ní by s tím museli souhlasit občané v referendu.

Větší péče, menší nájem

Ne všude se o nájem takto handrkuje. Na chaty jezdí lidé také do obce Suchý na Blanensku, kde stále za nájem platí osm korun za metr čtvereční, stejně jako dosud v Jedovnicích, a žádná změna se nechystá. Tamní starosta Jakub Hlubinka (nez.) se odvolává na cenový věstník ministerstva financí, podle Žižkové však už tento dokument neplatí a je nutné se řídit cenou obvyklou podle znaleckého posudku.

„U nás ale navíc existuje nepsané pravidlo, že se lidé o pozemky a okolí starají nad rámec předmětu nájmu. Tím pádem šetří obecní rozpočet a my na oplátku držíme nájem na nejnižší hladině, co můžeme,“ podotýká Hlubinka s tím, že Suchý kopíruje postup státního podniku Lesy ČR, který pronajímá pozemky za podobných podmínek.

Podle právníka Hadamčíka nelze říct, která z obcí se chová lépe či hůře. Podle něj může být nájemné plněno i jinak než v penězích, čímž naráží na zmíněnou ústní dohodu chatařů a vedení Suchého o údržbě.

„Když se navržené smlouvy nezmění, asi se obrátíme na ombudsmana. Přístupu obce se budeme chtít bránit,“ avizuje Jarolímová, jíž stejně jako ostatním jedovnickým chatařům končí stávající smlouva na začátku letních prázdnin.