Rychlodráha mezi Znojmem a Brnem se vleče. Obce si brání rybníky i les

Před třemi lety se sice Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě s podporou vedení Znojma podařilo u ministerstva dopravy prosadit návrh na rychlodráhu, která by spojení mezi oběma městy zkrátila na necelou půlhodinu, od té doby se však projekt nikam neposunul. Ještě v červnu 2023 svolala Správa železnic jednání starostů obcí, jimiž by nová trať procházela, jejich připomínky ovšem dosud nikdo nezpracoval.

„Bylo nám řečeno, že se znovu sejdeme v září, kdy představí nový návrh upravený na základě naší diskuse. Je únor o dva roky později, a stále nic,“ sděluje Zdeněk Šalomon, tajemník úřadu v Hrušovanech nad Jevišovkou.

Znojemský místostarosta a člen zmíněného spolku Jiří Kacetl (Pro Znojmo) nechtěl jen nečinně přihlížet a začátkem roku proto navštívil ředitele odboru strategie ministerstva dopravy Luďka Sosnu. „Chci přesvědčit ministerstvo i Správu železnic, aby se pustily do intenzivnější přípravy. Zjistil jsem, že proti původním plánům jsou jednání ohledně dalších kroků ve skluzu asi dva roky,“ oznamuje Kacetl.

Ministerstvo vysvětluje zpoždění tím, že prioritu měly jiné projekty, a nezbylo tak dost úředníků, kteří by se přípravou mohli zabývat. „Tato trať je důležitá zejména pro regionální spojení. Hlavní aktivity Správy železnic se soustředí na modernizaci tratí, které spadají do transevropské dopravní sítě a mají být dokončeny v roce 2030. Dále se připravujeme na pokrok v přípravě systému vysokorychlostních železnic, zejména na trasách spojujících Prahu, Brno a Ostravu, dále Brno s Břeclaví a Vídní a také Prahu, Ústí nad Labem a Drážďany,“ popisuje Alena Mühl z odboru komunikace ministerstva dopravy.

Výstup z někdejší diskuse se starosty a úpravu plánu dle jejich připomínek nově Správa železnic odhaduje do poloviny letošního roku. „Finální rozhodnutí ovšem učiní centrální komise ministerstva dopravy. Poté bude potřeba nové trasy železničního spojení zapracovat do příslušných územněplánovacích dokumentací,“ přibližuje mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Jediná zastávka v Pohořelicích

Ani jedna z obcí, kterou trasa povede, totiž její výstavbu v platném územním plánu nemá. Změny těchto plánů přitom představují dalšího „strašáka“, protože obvykle zaberou hodně času. Termín, kdy by mohly vlaky mezi Brnem a Znojmem jezdit přímo, tak momentálně nelze odhadnout. „Záleží zejména na možnostech financování. Dá se ale předpokládat, že půjde o dobu za horizontem roku 2030,“ podotýká Gavenda.

Vleklost projektu netrápí pouze Znojmo, ale také Pohořelice, kterými má trať procházet. Rovněž jejich starosta Miroslav Novák (ODS) se tak z vlastní iniciativy loni v létě vydal na ministerstvo, aby zjistil, jak přípravy pokračují. „Všechno bylo v pořádku, o projektu jsme diskutovali, ale od té doby nic. Je škoda, že je pro ministerstvo a Správu železnic výstavba této dráhy druhořadá. Možná pro ně stále nejsou přesvědčivé studie, ale těžko říct,“ přemítá starosta.

52 minut jede v současnosti nejrychlejší autobus mezi Brnem a Znojmem. Vlakem by se cesta dala urazit rychleji.

K výstavbě trati se staví pozitivně, jelikož právě v Pohořelicích by měla být zastávka. „Naši obyvatelé by tak měli rychlý a zároveň bezpečný způsob dopravy do obou měst,“ vyzdvihuje Novák.

Zastávkou mají disponovat pouze Pohořelice, ačkoliv trať povede přes území i několika dalších obcí. Ze Znojma se využije již existující dráha přes Hodonice a Božice k Hrušovanům nad Jevišovkou, od nich bude třeba trať postavit od nuly. Tento nový úsek povede okolo Troskotovic, Litobratřic, Vlasatic a Pohořelic až k Unkovicím, kde se napojí na projektovanou vysokorychlostní trať z Vídně do Brna.

Ne všichni starostové s aktuálním návrhem tratě souhlasí. Na zmíněném jednání hned několik z nich navrhlo změny. „Já se vyjádřil poměrně ostře, trasa měla totiž vést naší rybniční soustavou. Předpokládám, že by to bylo nejkratší, ale nemůžeme to dovolit. Problém s jejím umístěním měli také ornitologové, jelikož v oblasti žije velké množství ptáků a rychlodráha by jim mohla uškodit,“ zmiňuje starosta Litobratřic Milan Kadlečík (za ODS) s tím, že požádal o posun dráhy nad rybníky.

Podobný požadavek měli také v Troskotovicích. „Navržená trať by nevhodně protnula jediné lesy, které tu máme. Zároveň by zasahovala do nově navrženého biocentra,“ vysvětluje místostarostka Zdeňka Pavlačková (nez.). Podle ní navíc plánovaná výstavba vyvolala v místních negativní emoce, protože se bojí zhoršení kvality života.

To pociťují rovněž ve Vlasaticích, ačkoliv jejich starosta žádné námitky na jednání neměl. „Lidi mají obavy zejména kvůli hluku. Nevím ovšem, kolik z nich má skutečně s dráhou problém, žádná velká vlna nevole se zatím nezvedla,“ podotýká první muž obce Pavel Procházka (ODS).