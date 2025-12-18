Poškodili jste most, tak plaťte. České dráhy posílají do Brna předžalobní výzvu

Všichni se už připravovali na Vánoce, jenže před třemi lety pár dní před Štědrým dnem museli železničáři řešit vážné problémy se stavem mostu přes Svratku u ulice Uhelná v Brně.
Pod mostem se v dané době pracovalo v korytě řeky na stavbě dnes již hotových protipovodňových opatření. A tam taky směřoval hlavní pohled v okamžiku, když se hledal viník.
„Znalecký posudek nepotvrdil přímou souvislost zhoršeného stavu mostu s realizací protipovodňových opatření,“ odmítá mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek, že by byla vina na straně stavebních firem, které si Brno jakožto investor najalo.
|
Most přes dálnici rozežírá rez. Opravu oddaluje spor o určení vlastníka
Přesto ale do Brna doputovala předžalobní výzva od Českých drah, v níž požadují po městě zaplatit částku 10,2 milionu korun, a to právě v souvislosti se zajištěním náhradní autobusové dopravy.
České dráhy odmítly spor s Brnem komentovat, dá se to nicméně číst tak, že dopravce vnímá město jako viníka tehdejších problémů.
Brněnští radní zatím na výzvu nijak oficiálně nereagovali, podle Poňuchálka se ale domluvili, že se spojí se zástupci Českých drah a budou o záležitosti jednat.
|
23. prosince 2022