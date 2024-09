Vesmírné technologie jako motor ekonomiky. Vláda sází na kosmický průmysl

Do vesmíru vyletí i pivo z Předklášteří Na Mezinárodní vesmírnou stanici se už ze Země dostal chmel, aby se ale na oběžné dráze ocitlo pivo, to se ještě nestalo. Do konce roku tak pivovar Vorkloster z Předklášteří na Brněnsku přepíše vesmírné dějiny, protože jako součást družice vyvíjené středoškoláky ze spolku Lasar vyletí do vesmíru i kapičky nealkoholického piva z jihu Moravy. „Není to jednoduché, protože tam posíláme kapalinu, navíc jde o sycený nápoj, a ještě k tomu s živou kulturu, protože součástí piva jsou kvasnice,“ popsal spolumajitel pivovaru Radek Holešinský, který dvacet let pracoval ve vědě. „Sice to něco stojí, ale je potřeba si plnit sny, i když bláhové,“ uzavřel muž, který chce studenty podpořit i prodejem limitované edice piva.