Referendum o pískovně. Exstarosta Brna-Černovic sbírá podpisy pod petici

Když teď ale vyšla najevo kauza týkající se podezření na tunelování této pískovny, za což policie stíhá i oba dnes už bývalé jednatele a zároveň místní koaliční politiky, předložilo staronové vedení městské části hned na ustavujícím zasedání tamních zastupitelů záměr převodu.

„Záměr byl předložen bez jakékoliv finanční analýzy, zdůvodnění, vyčíslení náhrad a předchozí diskuse se zastupiteli městské části. To všechno v situaci, kdy probíhá vyšetřování kriminálních kauz v pískovně a není jasné ani to, zda součet škod v odhadované výši je konečný,“ tvrdí bývalý starosta Ladislav Kotík.

Jeho sdružení Společně pro Černovice sice získalo na podzim v komunálních volbách nejvíce hlasů, nedokázal ale sestavit koaliční většinu. Tu uhájilo staronové vedení, které se ujalo vlády loni v květnu, kdy byl Kotík odvolán poté, co tehdejší koalici opustili lidovci.

Exstarosta připomíná, že díky příjmům z pískovny se v minulosti financovala celá řada projektů pro veřejnost. „Jako je sportovní Areál zdraví, revitalizace parku Řehořova, podpora černovických škol a školek, volnočasových a sportovních aktivit pro děti a dospělé, příspěvky na školy v přírodě,“ vyjmenoval s tím, že o částku minimálně kolem deseti milionů korun ročně může městská část předáním firmy přijít.

To ostatně naznačila i brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS). „Pokud by jediným společníkem pískovny bylo město Brno, logicky by příjmy šly do rozpočtu města,“ sdělila s tím, že ale předmětem debaty v rámci jednání o případném převzetí může být i to, že by se část příjmů vracela do rozpočtu městské části.

Starostka brněnských Černovic Petra Quittová (STAN) s postupem svého předchůdce a dnes opozičního zastupitele ohledně referenda nesouhlasí. Označuje jej za unáhlený krok.

„Nedomnívám se, že občané jsou odborníky k tomu, aby mohli bez předložení podkladů rozhodnout o budoucnosti pískovny,“ řekla s tím, že nepovažuje za správné, aby se lidé řídili jen zprávami z médií.

Sbírat podpisy pod petici za vyhlášení místního referenda začal Kotík společně s dalšími minulý týden. Na začátku tohoto byli už zhruba na třetině z potřebných asi 1 100 podpisů od černovických občanů.

Pokud se jim podaří získat potřebný počet podpisů, budou místní odpovídat v referendu rovnou na dvě otázky. Tou první bude souhlas či nesouhlas s tím, aby byla pískovna nadále v majetku městské části, druhou pak budou žádat, aby Brno nečinilo žádné kroky proti podnikání v pískovně ze strany společnosti vlastněné městskou částí.

„Cílem je referendum vyhlásit co nejdříve, ale samozřejmě se nabízí spojení s prezidentskými volbami, které se konají v lednu. To by bylo ideální,“ dodal exstarosta.