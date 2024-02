Po 60 letech změna. Místo Čedoku bude u brněnského nádraží fastfood

K tomu ještě musí započítat náklady na energie a další služby, což budou další statisíce ročně.

Zájemců bylo více, a tak se původní vyvolávací cena dva miliony korun v aukci vyšplhala o více než polovinu výš. „Teď se jedná o dílčích podmínkách smlouvy. Nájemce je navíc ochotný do objektu investovat,“ uvedl pro iDNES.cz Jan Mandát (ODS), brněnský politik a člen představenstva městské společnosti CD Centrum Coms, která aukci prováděla.

Místo nabídky zájezdů budou nově chodit lidé do budovy za jídlem. Podle Mandáta tady vznikne gastroprovoz rychlého občerstvení. Kdo konkrétně je novým nájemcem, zatím politik tají. Podle něj je nutné počkat na to, než brněnští radní schválí smlouvu. K tomu by mělo dojít v dubnu.

Co je však jisté, že si městská kasa díky tomuto obchodu polepší. Čedok totiž měl v roce 2023 stanovenou výši ročního nájemného na částku 1,5 milionu, nový nájemce zaplatí přes tři miliony.

Jak ovšem poznamenal brněnský radní Jiří Oliva (SOCDEM), cestovní kancelář si pronajímala od města nejen hlavní část budovy blíže k dopravnímu uzlu, která šla do aukce, ale i další prostory dál od centra, kde je optika a v horní části restaurace . „Ty jednotlivým provozovatelům podnajímal, nyní jim je město pronajímá napřímo,“ přiblížil radní. Výtěžek z celého objektu tak bude mít město nově ještě vyšší.

Přitom ještě loni v polovině roku vrcholní politici Brna uvažovali nad tím, že historickou a památkově chráněnou budovu z doby první republiky prodají. Nakonec ale otočili. „Jedná se o nejužší centrum města. Říkali jsme si, že pronájem může dávat smysl,“ dodal Oliva.

Čedok z tradičního místa, kde se v minulosti stávaly dlouhé fronty na zájezdy, neodcházel nedobrovolně, nicméně neprojevil zájem o prodloužení třicet let staré smlouvy. Ta tak loni v srpnu vypršela. Podle vyjádření cestovní kanceláře je dlouhodobým plánem společnosti, aby pobočky byl v jednotném moderním designu, proto se přestěhovala kancelář do nových prostor na Jánské ulici rovněž v historickém centru Brna.