Sídlo Čedoku u nádraží zná v Brně každý, teď cestovku nahradí Burger King

U radních zvítězila nabídka tohoto řetězce díky tomu, že firma nabídla nejvyšší nájemné, a to 3,5 milionu korun ročně. Minimální požadovaná suma byla přitom o 1,5 milionu nižší. V této částce ještě přitom nejsou započítané energie, které mohou být podle města klidně 30 tisíc měsíčně.

Magistrát navíc jedná s nájemcem o plánovaných úpravách prostoru, aby tam vůbec mohlo vzniknout rychlé občerstvení. „Investice do budovy jsou ze strany pronajímatele i ze strany města nyní v přípravě a nelze je přesně kvantifikovat,“ uvedla náměstkyně brněnské primátorky Karin Podivinská (ANO) s tím, že si firma náklady na úpravy prostoru nebude moct započítat vůči nájmu a tímto způsobem si ulevit.

Zároveň se však snaží mírnit možné obavy, že by nájemce zkoušel budovu proměnit nějak extravagantně. Ostatně se vším musí souhlasit nejen město jako majitel, ale například také památkáři. Budova ze 20. let minulého století od architekta Oskara Pořísky je totiž chráněná.

Práce by ale měly být relativně rychlé, protože veřejnosti se má otevřít do konce letošního roku. Půjde o druhou pobočku tohoto amerického řetězce v samotném historickém centru Brna. Tři další jsou pak ještě v nákupních centrech na periferii města.

„Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu deseti let s možností prodloužení o dalších pět let, a to maximálně dvakrát,“ doplnila náměstkyně.

Kromě vítězného Burger Kingu měl o prostory zájem majitel restaurace Přístav U Vodů na Brněnské přehradě známé svými rybími specialitami nebo také provozovatelé asijských gastropodniků. Čtvrtým neúspěšným byl pak Aleš Žejdl, který má hned v sousedství svou optiku a pobočky i na jiných místech města.

Vyjádření Burger Kingu redakce iDNES.cz momentálně zjišťuje.