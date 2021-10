Oblíbená exstarostka je obžalovaná ze zpronevěry 21 milionů, vinu popírá

Marty Výmolové si v Čejči vážili. Byla natolik oblíbená, že ji občané dokonce čtyřikrát za sebou zvolili do vedení obce. Starostkou tak byla dlouhých čtrnáct let, ještě předtím pracovala v obci dvanáct let jako místostarostka. Sousedé ji znali jako doktorku práv.



Jenže teď je Výmolová nezaměstnaná a prakticky bez domova. Aktuálně jí navíc hrozí až deset let vězení. Důvod? Obvinění ze zpronevěry a podvodu.

Státní zástupce Výmolovou viní, že obci Čejč v době svého starostování způsobila škodu skoro čtyři miliony korun. „Spáchala zločin zpronevěry, přečin podvodu, zvlášť závažný zločin podvodu i ve stadiu pokusu, a také zneužití pravomoci úřední osoby. Žádáme nepodmíněný trest se zařazením do věznice s ostrahou a trest zákazu činnosti starostky,“ uvedl státní zástupce s tím, že považuje veškeré body obžaloby za nesporné.



Podle spisu si Výmolová přivlastnila například 600 tisíc korun za prodej obecních pozemků, příspěvky vinařů ve výši 580 tisíc korun na výstavbu vodovodu u jejich sklepů nebo výtěžek sbírky na pomoc obci Troubky po záplavách ve výši 33 tisíc korun.

Jenže škodami na obecním majetku výčet nekončí. Výmolová podle žalobce uzavírala i podvodné smlouvy týkající se pozemků. Jednotlivé sousedy podle státního zástupce navíc obrala o peníze, které v součtu převyšují 17 milionů korun. Většinu z nich chtěla zhodnotit v investicích s realitami.

„Chtěla jsem lidem pomoct investovat“

Podle spisu si ponechala například část invalidního důchodu, který byl určený pro nesvéprávného člověka. Tomu měla právě Výmolová dělat z rozhodnutí soudu opatrovnici.



Peníze od sousedů střádala od roku 2012. Na podvody se přišlo o čtyři roky později, tehdy ji také z funkce starostky odvolali. „Nikomu však nevrátila ani korunu,“ konstatoval státní zástupce.

Bývalá starostka však vinu odmítá. „Necítím se být vinna. Doplatila jsem na důvěru ve své spolupracovníky, protože jsem věřila, že pracují se stejným nasazením jako já a že si pamatují, co jsme na zastupitelstvu schválili. Nemám rodinu a většinu času jsem trávila tím, že jsem chtěla zlepšovat naši obec,“ popsala Výmolová u soudu.

Podle jejích slov se ji snažili kolegové z vedení obce vyštvat. Obvinění proto označila za účelová s tím, že z obecního archivu někdo odstranil složky, které dokazují její správný postup. „Po odchodu z funkce jsem se zhroutila a mé zdraví se značně zhoršilo. Skončila jsem v insolvenci,“ tvrdí.



Omylem přepsané hlavičky smluv i cestování

Výmolová podle státního zástupce zprostředkovala i prodej bytu jednoho z obyvatel Čejče, který se přestěhoval do domova pro seniory. Platbu za byt přijala na svůj účet, protože si příbuzní poškozeného údajně nepřáli uvést ve smlouvě své účty.



Obžalovaná u soudu trvala na tom, že zmíněný prodej pozemků zastupitelé schválili a smlouvy na rezervaci pozemků vysvětlila tak, že omylem přepsala hlavičku jiné smlouvy. Zároveň také popřela, že by peníze od lidí použila ve svůj prospěch.



„Já jsem jen chtěla lidem pomoct investovat jejich peníze. Myslela jsem to v dobrém,“ hájila se. Na otázku předsedy senátu Aleše Novotného, kolika lidem ve skutečnosti pomohla a kdo jí vyjádřil spokojenost s její službou, neuměla odpovědět.



Peníze lidem nestihla vrátit údajně proto, že byla v nemocnici a následně skončila v insolvenci a byl jí odstaven účet.



Novotný se obžalované ptal také na její majetek a výdaje. Ze spisu totiž vyčetl, že cestovala poměrně často po různých státech světa, třeba do Brazílie, Spojených států amerických, Austrálie či Thajska. Výmolová však vypověděla, že peníze, které využila na dovolené, si vzala pouze ze svých úspor.



Rozsudek v případu zatím nepadl. Hlavní líčení bude pokračovat ve středu dopoledne výslechem svědků.