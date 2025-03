Městské byty v Brně se přes bílého koně pronajímaly studentům, zaznělo u soudu

Podle obžaloby byl dům na adrese Hlinky 46 a 46a součástí korupčního systému, kdy se za úplatu jednotlivé byty dostávaly k předem vybraným zájemcům.

Klíčový svědek celé kauzy a muž v minulosti blízký politikům ODS Pavel Hubálek právě špičky brněnských občanských demokratů označil za strůjce systému manipulací s byty a nebytovými prostory. Jmenovitě mluvil i o primátorce Markétě Vaňkové či jejím náměstkovi Robertu Kerndlovi. Ti dlouhodobě Hubálkova tvrzení označují za lži.

V aktuální kauze jsou obžalovaní čtyři lidé, kteří se nepohybují v politice. Za úplatek 3,9 milionu korun, o který si údajně před deseti lety řekla obžalovaná dvojice žen Monika Janošková (někdejší Hubálkova partnerka) a Denisa Hlubocká, se podle spisu měly prostory dostat k lékaři a lékařce, kteří zde chtěli vybudovat kliniku. Peníze sice byly podle spisu předány, ale následně kvůli nenaplnění původních plánů vráceny.

Nekalosti ale tímto neskončily, tvrdí obžaloba. Podle ní byly i v dalších letech půdní prostory předmětem „byznysu“, kdy byly pronajímány formou podnájmu studentům. „Soňa Novosadová je uvedena na nájemní smlouvě, ale nikdy jsem ji neviděla, nevím, kdo to je. S ní jsem nic neřešila,“ předčítal z výpovědi jedné studentky soudce Petr Schlagmann. Vysokoškoláci, kteří si prostory našli přes běžný inzerát a netušili, že je vlastní město Brno, v místě žili ještě i v letech 2021 až 2023.

Novosadová, dnes již provdaná Janošková, je švagrová obžalované ženy. Již při prvním stání u soudu vypověděla, že s partnerem „byli blbí“, že na sebe půdní prostory v domě nechali napsat.

„Monika Janošková nebo Pavel Hubálek po nás chtěli, aby se na nás napsaly půdy s tím, že v co nejkratší době se přepíšou na někoho jiného. My si řekli proč ne. Byli jsme blbí, dnes už nevím, proč jsme to tak udělali,“ prohlásila už loni v listopadu Soňa Janošková. Jinými slovy tak potvrdila, že s nynějším manželem plnila v celém případu roli bílého koně.

Podle vyjádření radnice Brna-střed se byty dnes již standardně pronajímají.

Státní zástupkyně předložila tři šanony důkazů

Původně se počítalo s tím, že dnes zazní závěrečné řeči, státní zástupkyně Petra Lastovecká ovšem předložila další tři šanony důkazů. Obhájce Hugo Hubený to označil za nestandardní. Lastovecká ale tvrdí, že jen reaguje na výpovědi obžalovaných u soudu, kteří v přípravném řízení s vyšetřovateli nespolupracovali.

„Jsou tam listiny, které například ukazují, že obžalovaná Monika Janošková dostala přidělený byt, aniž by na něj měla nárok, protože jiný sama vlastnila. Posléze získala ona nebo její příbuzní další,“ sdělila Lastovecká s tím, že důkazem jsou i zfalšované finanční výpisy.

Soud dal obžalovaným a obhájcům tři týdny na prostudování nově předložených důkazů, pak se bude materiály probírat sám. Jednání bude pokračovat 24. dubna.