Ceny bytů v Brně prolomily hranici 100 tisíc za metr a mohou růst i dál

I přes pandemii se v Brně zásadním způsobem překreslily cenové mapy. Nemovitosti tady zdražují více, než jaký je republikový průměr, zvedají se také nájmy.



Ceny bytů se v průměru poprvé přehouply přes 70 tisíc korun za metr čtvereční. U novostaveb je to ještě mnohem víc. Podle analýzy společnosti Trikaya podnikající v oblasti výstavby a investic do nemovitostí se specializací na Brno je průměr 108 400 korun za metr.

„Symbolická hranice sto tisíc korun je překonána nejen u novostaveb, ale také řada starších bytů se nabízí za obdobné částky. Obzvláště menší byty jsou ale stále silně nedostatkové zboží,“ poukazuje ředitel Alexej Veselý.

I výkonný ředitel Reality.iDNES.cz Petr Makovský potvrzuje, že ti, kteří hledají byt, už nějakou dobu rezignovali na svá cenová maxima. „Akceptují byty, které jsou v nabídce za adekvátní cenu – hlavně je koupit, dokud jsou hypotéky levné a byty ještě ne tak drahé, aby si je nemohli dovolit,“ popisuje.

Levné hypotéky ženou ceny vzhůru

Ceny brněnského bydlení přitom klidně ještě můžou šplhat. „Potenciál Brna neustále roste, a dokud se výrazněji nezmění rychlost výstavby a přístup České národní banky, tak se bohužel bude dále zdražovat,“ myslí si ředitel společnosti Ekonomické stavby David Mencl.

Hendrik Meyer ze společnosti Bezrealitky zase vysvětluje, že by brněnské bydlení mohlo být ještě dražší. Pokud by se koncentrovalo výhradně na město jako takové, ceny by vyskočily klidně až o pětinu.

Jižní Morava má ale něco, čím se například Praha chlubit nemůže – výrazně lepší pokrytí takzvaného metropolitního prstence, a to jak individuální, tak hromadnou dopravou. Díky tomu se vysoká poptávka může snadno rozprostřít do okolních obcí.

Éra dostupných hypoték se však pomalu, ale jistě chýlí ke konci. „Nelze se proto divit, že se všichni, kdo mohou, snaží na poslední chvíli do vlastního bydlení investovat, což má za následek další růst cen nemovitostí,“ dodává.

„Pokud se podaří realizovat výstavbu nového nádraží a průjezdnost Brna se pro příměstské vlaky ještě zlepší, může to úspěšně dál zabrzdit skokový růst cen v Brně,“ myslí si Meyer, podle kterého se Brno – i díky budoucím výhledům – stává pro investice jednotlivců zajímavější lokalitou než Praha. Ceny bydlení odpovídají i ekonomické a demografické situaci v lokalitě.

Bydlení už je nedostupné i pro střední třídu

Podle Makovského z Reality.iDNES.cz tak není k poklesu cen důvod. Leda při zásazích „shůry“ – další světové pandemii nebo třeba zápornému HDP v tuzemsku.

Přestože to vypadá takřka ideálně, tedy že kdo chce, ten bydlí, tak růžové to není. „Bezesporu se vlastní bydlení v Brně stává nedostupným pro střední třídu. Na průměrný byt v brněnských novostavbách už nedostačuje ani 13 průměrných ročních platů,“ poukazuje za Trikaya Veselý. Průměrná měsíční mzda v Brně dosahuje 41 740 korun.

Proč si lidé rekordně berou hypotéky bojí se růstu úroků

bojí se růstu inflace kvůli zadlužování ekonomiky

bojí se ztráty zaměstnání

bojí se, že Česká národní banka zpřísní podmínky

„zlevňují si“ hypotéku přechodem k jiné bance, refinancují

rozpouštějí své rekordní pandemické úspory

těží ze superhrubé mzdy

unikají z měst do zeleně, na chaty a chalupy, do zahrádek

využívají zrušení daně z nabytí nemovitosti

čelí mizerně úročeným vkladům v bankách, málo výnosným bezpečným investicím Zdroj: ekonom Lukáš Kovanda



Klesání cen neočekává, spíše stagnaci. „Nový územní plán v Brně očekáváme v roce 2022. Je tedy možné, že v roce 2023 dojde k nárůstu nabídky, což by mohlo růst cen na nějakou dobu zpomalit či zastavit,“ predikuje.

Zajímavá je také situace v případě nájmů bytů. Zatímco v Praze rapidně klesají, v Brně se po mírném loňském poklesu pohybují na rekordech. Z dat Trikaya, která potvrzují i statistiky města, vyplývá průměrná cena 260 korun za metr čtvereční.

„Výrazné zdražování nemovitostí tlačí majitele do udržení úrovně výnosů – tedy vyšších cen pronájmů,“ míní Veselý. Očekává, že s návratem silnější poptávky po nájemním bydlení v září ceny dál porostou.



Zcela opačný trend je u pronájmů obchodů v Brně, kde ceny oproti loňsku poklesly.

„Někteří obchodníci byli v důsledku koronavirové krize nuceni svou činnost ukončit a množství neobsazených prostor na trhu má vliv na cenu. Do poklesu se rovněž promítá skutečnost, že pronajímatelé se všeobecně snažili vyjít nájemcům v rámci možností vstříc a poskytli slevy z nájmu,“ zdůvodňuje manažerka společnosti RSBC Real Estate Denisa Velanová.

V jejich objektech v centru města na náměstí Svobody a v ulici Panská mají momentálně obsazenost 94 procent. Volné nabízí v průměru za tisíc korun za metr čtvereční a měsíc na hlavní třídě, v obchodním centru Rozkvět za 450 korun. S rozvolněním by se zájem – a tím i ceny – měly opět zvedat.