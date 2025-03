Odpor proti obří bytovce v Brně sílí. Úřad podceňuje dopady, zlobí se sousedé

S námitkami sousedů proti podobě bytového domu se stavební úřad v řízení podle nich vypořádal nedostatečně.

„Bagatelizuje dopady záměru na vlastníky okolních nemovitostí. Předně je přitom nutno uvést, že navrhovaný záměr zcela zásadně změní celou lokalitu, neboť se zjevně stane stavbou s největší masou zastavěného objemu, a to jak vzhledem ke stavbám v blízkém okolí, tak k ulici Hlinky jako takové. Je nutno upozornit na skutečnost, že byť se v okolí nachází rovněž bytové domy, nejedná se nikdy o stavby o osmi podlažích,“ upozorňují sousedé. Naprostá většina z nich podala shodná odvolání.

Část z nich bydlí hned vedle chystaného nového domu, někteří o několik desítek metrů dál v ulici. Namítají rovněž, že se jim v důsledku novostavby výrazně sníží pohoda bydlení a klesne hodnota jejich nemovitostí, což úředníci reflektovali nedostatečně.

Uvnitř plánovaného domu má vzniknout patnáct bytů, jedenáct ateliérů a tři komerční jednotky včetně restaurace, což z pohledu sousedů kromě nárůstu nových obyvatel o desítky přinese větší dopravní zatěž v místě a zvýšení hlučnosti.

„Na zatížení lokality takovým zvýšením pohybu osob není stávající infrastruktura, včetně otázky kapacity parkovacích míst, v žádném případě připravena, a to bez ohledu na to, že v ulici se již nějaké provozovny a nebytové prostory nacházejí,“ píší sousedé v odvoláních. Záměr přitom počítá s vytvořením 34 stání.

Trnem v oku místním je také navrhovaná výška budovy téměř 28 metrů, zvlášť v porovnání s už existující zástavbou a výškovou úrovní 3 umožňující stavby maximálně 16 metrů vysoké. Tu pro lokalitu stanovil nový územní plán Brna, který začal platit jen tři dny po vydání povolení.

Úředníci proto záměr posuzovali ještě podle staré verze dokumentu. Každopádně přilehlý dům sousedící s novostavbou ze západní strany by byl oproti ní zhruba poloviční, z opačné strany není rozdíl až tak dramatický.

Starosta Mencl zastupující městskou část rozporoval záměr už v původním řízení, protože z jeho pohledu je novostavba s osmi nadzemními podlažími v rozporu s charakterem ulice Hlinky tvořené převážně bytovými domy s maximálně pěti patry nad zemí. Podle něj odporuje také Brněnským stavebním předpisům. Pokud by tam vyrostla, má Mencl za to, že by došlo ke znehodnocení kompaktní historické zástavby ulice.

Vypořádání námitek městské části ve vydaném povolení považuje za velmi obecné a v některých částech dokonce chybné. „Především jde o nesprávné posouzení výšky záměru v kontextu ulice Hlinky a rozpor záměru s územním plánem Brna, Jihomoravského kraje a Brněnskými stavebními předpisy,“ upřesňuje starosta, který je profesí architekt.

Starosta chce nové vyjádření památkářů

V odvolání poukazuje také na to, že se k záměru během řízení nevyjádřili památkáři, přestože dům má vyrůst na území městské památkové zóny a v ochranném pásmu městské památkové rezervace.

„Navrhuji proto, aby stavební úřad zajistil a zohlednil vyjádření brněnské pobočky Národního památkového ústavu vydané k záměru anebo si vyžádal vydání nového závazného stanoviska,“ prohlásil Mencl.

Během řízení přitom památkáři promarnili lhůtu k vyjádření, jejich mlčení se tak považovalo za souhlas. A už dřív vyhodnotili, že chystaný bytový dům respektuje charakter a měřítko památkově hodnotné zástavby a zároveň nenarušuje architektonické a výtvarné hodnoty okolních domů.

V příštích měsících bude odvolání posuzovat krajský stavební úřad, který je nadřízený centrálnímu superúřadu spadajícímu pod magistrát. Aktuálně běží lhůta pro vyjádření k podaným námitkám proti vydanému rozhodnutí.

Výstavbu chystá investorská společnost Horizon Consulting II., která se prostřednictvím svého advokáta Hynka Mádla během povolovacího procesu odmítla k záměru opakovaně vyjádřit. Časový harmonogram výstavby a následného otevření bytového domu není v tuto chvíli veřejně známý.