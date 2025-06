Podle obžaloby byl dům na adrese Hlinky 46 a 46a, který vlastní město, součástí korupčního systému, kdy se za úplatu jednotlivé byty dostávaly k předem vybraným zájemcům.

Klíčový svědek celé aktuálně projednávané kauzy a muž v minulosti blízký politikům ODS Pavel Hubálek právě špičky brněnských občanských demokratů označil za strůjce systému manipulací s byty a nebytovými prostory. Jmenovitě mluvil i o primátorce Markétě Vaňkové či jejím náměstkovi Robertu Kerndlovi. Ti dlouhodobě Hubálkova tvrzení označují za lži.

V aktuální kauze jsou obžalovaní čtyři lidé, kteří se nepohybují v politice. Za úplatek 3,9 milionu korun, o který si údajně před deseti lety řekla obžalovaná dvojice žen Monika Janošková (někdejší Hubálkova partnerka) a Denisa Hlubocká, se podle spisu měly prostory dostat ke dvojici lékařů. Petr Hýža a Renata Marečková zde chtěli vybudovat kliniku. Peníze sice byly podle spisu předány, ale následně kvůli nenaplnění původních plánů vráceny.

Janošková se podle obžaloby spolu s Hubálkem a Hlubockou pokoušeli nebytové prostory na Hlinkách za úplatu prodat, přestože k nim neměli žádný vztah. Janoškovou obžaloba viní z podvodu, Hlubockou z účastenství na podplácení, Hýžu a Marečkovou z podplácení. Hubálka policie za jeho prohřešky stíhá samostatně.

Podle něj se prostory původně připravovaly pro Vaňkovou, která kvůli nedostatku peněz z plánu nakonec vycouvala. Místo ní tak prostory dostal „na starost“ podle svých slov právě on se svou partnerkou Monikou Janoškovou.

Vaňková odmítla, že by vzala úplatek

Hubálek prohlásil, že za přepis na jiné lidi ze švagra Vaňkové a jeho tehdejší partnerky, kteří měli prostory v tu dobu oficiálně pronajaté, dal současné primátorce úplatek 1,2 milionu korun. „Pochopil jsem to tak, že pokud bych jí peníze nepředal, přepis na jiné osoby by neprošel,“ prohlásil Hubálek. Noví nájemci pak byli podle obžaloby bílými koňmi.

Primátorka Hubálkovo nařčení odmítla a korupci vyloučila i u jiných zájemců. „Nebyla tam žádná vidina nabytí vlastnictví prostor. Kdyby je člověk získal, musel by v půdních prostorách za své peníze ty byty teprve vybudovat. Byla to velká finanční náročnost a pak by stejně byl v nájmu. Uniká mi důvod, proč by za to měly být poskytovány finanční prostředky,“ tvrdila Vaňková, která v tomto případu není stíhaná. Uznala, že existovala myšlenka, že by v jedné části vznikl byt pro její rodinu.

Aktuálně jsou už v místě vybudovány byty, jež se podle vyjádření radnice Brna-střed standardně pronajímají. Podle obžaloby však byly ještě nedávno předmětem „byznysu“, kdy byly pronajímány formou podnájmu studentům. Vysokoškoláci, kteří si prostory našli přes běžný inzerát a netušili, že je vlastní město Brno, v místě žili ještě i v letech 2021 až 2023.