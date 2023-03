Vybydlené chátrající domy v brněnském Bronxu přemění na družstevní byty

Fasádu hyzdí oprýskaná omítka, ve špatném stavu jsou i okna, v přízemí dokonce úplně zazděná. Už na první pohled je zřejmé, že v domě na rohu Mostecké ulice v brněnských Husovicích roky nikdo nebydlí.

Brno totiž podle vyjádření vrcholných politiků nemá dost peněz na jeho opravu, a tak jej plánovalo prodat. Teď si to vedení města rozmyslelo a na budově si chce vyzkoušet nový model družstevního bydlení.

„Do rukou družstev, jejichž členem by bylo i Brno, bychom svěřili staré domy v nevyhovujícím technickém stavu,“ přibližuje plánovanou strategii náměstkyně brněnské primátorky pro oblast bydlení Karin Podivinská (ANO).

Zdůrazňuje, že město nebude tato forma stát nic navíc. Vše totiž z úvěru zaplatí nově založené družstvo, jehož členy budou jednotliví nájemníci. Podíl v něm získá i město tím, že dům do majetku družstva převede.

O družstevním bydlení se v Brně mluví už několik let, poprvé toto téma vznesl krátce před komunálními volbami v roce 2018 někdejší lidovecký náměstek a současný ministr životního prostředí Petr Hladík. Jenže dodnes navzdory jeho slibům nestojí ani jeden dům a minimálně do konce příštího roku se ani nekopne do země.

Většina zájemců, kterých bylo původně přes sedm stovek, tak už téměř pětileté čekání vzdala. „Po vyhodnocení rekapitulačních formulářů z roku 2022 je v pořadníku 167 přihlášek,“ informuje Radka Loukotová z tiskového střediska brněnského magistrátu. S novým sběrem zájemců z minulého roku dnes seznam čítá necelých osm stovek jmen.

Opravy stávajících „domů hrůzy“ v takzvaném Bronxu by podle Podivinské měly být rychlejší než stavba nových, u nichž zatím Brno ani nemá potřebná povolení. Navíc si takto město pohlídá, co se s chátrajícími domy bude dít a kdo v nich bude bydlet. Může tak zabránit nechvalně proslulému byznysu s chudobou.

„To však není primární důvod. Především potřebujeme v Brně udržet co nejvíc mladých a ekonomicky aktivních lidí, kteří si nemohou dovolit vlastní bydlení,“ přibližuje Podivinská další faktor, který politiky vedl k přehodnocení původního postoje.

Brno se dlouhodobě potýká s tím, že jeho služby a infrastrukturu využívá mnohem víc lidí, než kolik jich má nahlášený pobyt ve městě. Magistrát se je proto snaží různými prostředky, například slevou na roční šalinkartu, motivovat k přehlášení bydliště.

Pořízení bytu bude levnější, slibuje politička

To bude požadovat i u družstevních bytů. „Kdybychom domy prodali developerům v dražbě, jak se původně plánovalo, jsem přesvědčena, že by tam vznikly investiční byty,“ říká náměstkyně s tím, že nechce, aby se obchodovalo s byty, které si při dnešních cenách nemůže dovolit ani střední vrstva. „Družstevní byty budou nejméně o třetinu levnější,“ slibuje.

Možnou rekonstrukci zmíněného domu na adrese Mostecká 16 teď prověří městská firma CD Centrum Coms. Ta dostává nové úkoly poté, co byl ten hlavní v podobě přípravy nové centrální budovy magistrátu uložen do šuplíku.

„Musí se udělat studie, jestli lze dům z roku 1894 opravit, nebo jej bude nutné zbořit,“ sděluje ředitelka firmy Petra Vítková. Pokud se i po konzultaci s bankami ukáže, že model družstev je schůdný, Brno se touto cestou vydá i u dalších podobných domů, kterých je podle Podivinské více než deset. Konkrétnější však být nechtěla.

„Proč ne, aspoň se to vyzkouší,“ komentuje návrh radní Jiří Oliva (ČSSD), který bydlení řešil v minulém volebním období. Jeho plán na vyvedení zchátralých vybydlených domů do majetku zmíněné firmy CD Centrum Coms, jež si na opravy měla vzít úvěr, ovšem zkrachoval na tom, že jej zatrhli právníci.

Z domu zůstanou jen obvodové stěny

Na rozdíl od současné náměstkyně však Oliva není takovým optimistou ohledně rychlosti rekonstrukce zmíněných domů. „Uvidíme, jaký vůbec bude zájem o byty v této lokalitě, protože zrovna moc lidí nepřitahuje,“ podotýká Oliva s tím, že byl problém obsadit opravené městské byty třeba v Bratislavské ulici.

Podivinská má jiný názor. „Mladí lidé chtějí bydlení, takže věřím, že zájem bude,“ oznamuje. O byty se budou moci hlásit jak ti, kteří už figurují v aktuálních pořadnících, tak i noví zájemci. Plánuje se totiž další výzva mezi občany. Ta však podle náměstkyně nastane, až se zpracuje prvotní studie a budou tak známé i veškeré náklady na rekonstrukci.

Ty se nyní u Mostecké 16 odhadují na minimálně 50 milionů korun. V domě je čtrnáct bytů, nově jich bude minimálně dvacet. Vysoké stropy v jednotlivých místnostech se sníží, zvažuje se i navýšení domu o jedno patro. „V podstatě by zůstaly jen vnější stěny, celý vnitřek by byl nový,“ hlásí Podivinská.