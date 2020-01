V lednickém areálu bruslí lidé zdarma naposledy, začnou platit jako turisté

Národní památkový ústav totiž od května letošního roku zavádí poplatky pro vstup do lednického parku. A placení se nevyhnou ani milovníci venkovních sportů a lidé, kteří sem byli zvyklí chodit na procházky.

„Pro turisty je to v pořádku, ale co si chtějí vzít na místních? Je to ostuda,“ zlobí se jeden z místních, Milan Radkovič.

Stejně jako on je nespokojená spousta dalších obyvatel i vedení radnice. Proti rozhodnutí památkářů však nic nezmohli.

„Byť máme park ve správě také a na jeho chodu máme spolupracovat, nebylo téměř místo pro žádnou diskusi. Za mě je zpoplatnění naprostá hloupost. Za zážitek, za nímž se sjížděli lidé z širokého okolí, se teď musí platit. A je možné, že je to odradí,“ soudí lednický starosta Libor Kabát.

Sám obyvatele Lednice v tamějším zpravodaji informoval o tom, že podle památkářů se na rybnících bruslit nesmí. Památkáři ovšem ubezpečují, že bruslaře, sáňkaře ani jiné návštěvníky od vstupu odradit nechtějí.

„Rozhodně nemáme nic proti tomu, když vezmou brusle a půjdou na rybník. Ale měli by si uvědomovat, že v Lednici je evropsky jedinečná památka, rybníky jsou přírodní rezervací. A tak by se k nim taky měli chovat,“ říká Petr Šubík, ředitel Územní památkové správy Kroměříž.

Bruslaři ničí břehy rybníků a ostrůvky, říká památkář

Památkáři také zdůrazňují, že poplatky zavedli i kvůli množství odpadků, jež po sobě návštěvníci zanechávají, a kvůli necitlivému přístupu lidí k přírodním plochám.

„Konkrétně bruslaři vstupováním přes břehy rybníků ničí jejich ohraničení, stejně tak ostrůvky. A sáňkaři při pravidelně mírných zimách odírají travnatý povrch,“ dodal Šubík.

Tamní radnice však o žádných závažnějších škodách neví. „Je tam jediný kopeček, Lednice je jinak na rovince, takže sáňkovat není kde. A pokud bývají břehy trochu splavené, stačí je z jara upravit. Pokud na to nemají dost peněz, mohl bych klidně vyslat někoho od nás,“ nastínil Kabát.

S informacemi o poplatcích vystoupil Šubík i na prosincovém zastupitelstvu. Po plamenné debatě nakonec Ledničtí dostali ústupek.

Klasický vstup bude stát dospělého člověka 30 korun na den. „Pokud zůstane v obci déle, bude mu jeden lístek platit po dobu sedmi dní. A je jedno, jestli se jedná o turistu, nebo místního. Děti do patnácti let mají samozřejmě vstup zdarma. A stálí návštěvníci mají možnost zakoupit si permanentní vstupenku za dvě stě korun na celý rok. A to opravdu není velká částka,“ předestřel Šubík.

Novinky budou v lednickém parku platit od 1. května. Aktuálně získali památkáři stavební povolení na rozmístění platebních automatů ke vstupům do areálu.

„Bezpečnostní agenturu, která bude vstupy a správné placení kontrolovat, ještě budeme muset vybrat,“ doplnil Šubík.