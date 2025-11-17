Za tu dobu vytvořil desítky online kurzů, vydal čtyři knihy a pro učitele připravil dvě obří sady her, podle nichž se angličtina učí na stovkách škol po celé republice.
V říjnu získal titul Jihomoravský Živnostník roku. „I když jsem optimista, tak jsem to určitě nečekal. Bylo to hezké překvapení,“ říká s úsměvem.
Svými videi se nesoustředí jen na výuku angličtiny, ale také na motivaci. „Chci, aby lidé uvěřili, že na to mají,“ vysvětluje. Podle něj se mnoho žáků obává mluvit, protože se bojí dělat chyby. „Je to hrozná škoda. Chci jim ukázat, že když se do toho pustí a věří si, zvládnou to.“
Bronislav Sobotka přitom dobře ví, jaké to je, když učení nejde samo. „Jsem dyslektik a dysgrafik a učení pro mě nikdy nebylo jednoduché. Musel jsem si psát slovíčka padesátkrát, zjednodušovat pravidla a hledat vlastní systém,“ vzpomíná na vlastní studium. „Dnes už vím, že to neznamená, že jsem hloupý, ale že mám jen jiný způsob učení. A právě ten se snažím předávat dál ve svých lekcích,“ dodává s úsměvem.
Právě tato zkušenost jej později přivedla k přesvědčení, že angličtina je pro každého. I proto přibližně 80 procent svých online kurzů nabízí zdarma. „Chci, aby peníze nebyly překážkou. Když si lidé něco vyzkoušejí, baví je to a funguje jim to, rádi se pak vrátí pro víc,“ objasňuje. Zároveň ke všem kurzům dává stoprocentní záruku spokojenosti. Pokud se z nich lidé nenaučí, co potřebují, dostanou své peníze zpět.
Reálný kontakt nelze nahradit
Kurzy navíc přehledně uspořádal. „Mám jich kolem dvaceti a lidé často nevědí, který si vybrat. Proto jsem je všechny seskupil do balíčku ‚Vše od Broni‘. Je levnější, obsahuje všechny kurzy i tři knihy zdarma a je seřazený tak, jak doporučuji postupovat,“ popisuje učitel s tím, že je takto podle něj nejjednodušší začít a mít všechny materiály pohromadě.
Jeho videa jsou jen jednou z forem učení. Třináct let učil na gymnáziu, dnes se věnuje výuce na vysoké škole. „Z offlinu do onlinu přenáším momenty, které fungují. Ve třídě vidíte okamžitou reakci studentů, online musíte odhadovat, co funguje,“ říká Sobotka.
Velkou výhodou online lekcí je podle něj dostupnost. „Díky nim se k učení dostane mnoho lidí, kteří by jinak neměli šanci. Třeba někdo z malé vesnice, kam ani nejezdí autobus, může studovat stejnou lekci se mnou jako kdokoliv jiný,“ vyzdvihuje.
Je sice technologický nadšenec, ale věří, že online výuka nemůže úplně nahradit reálný kontakt. „Je skvělé mít učitele v kapse díky online kurzům, ale děti musejí být ve třídě, mluvit spolu a učit se aktivně,“ vysvětluje.
Výuka by podle něj měla být akční, zábavná a motivovat studenty, aby spolu mluvili. „Online je skvělý doplněk, ale nemyslím si, že budoucnost by měla být v tom, že děti sedí doma a jen koukají do obrazovky,“ doplňuje Sobotka.
Překlady „oříšků“ i karetní hra
Inspiraci pro svá videa čerpá z každodenního života. Nápady přicházejí i ve vaně, a když ho něco napadne, rovnou si to zapisuje do mobilu. Tak vznikly i jeho knihy od Zamilujte se do angličtiny až po nejnovější Very hard ořechy, vydanou koncem října.
„Chtěl jsem ukázat, že se dá přeložit úplně všechno. Lidé často říkají, že čeština má výrazy, které jsou nepřeveditelné do angličtiny. Tak jsem vzal právě tyto ‚nepřeložitelné‘ věci a zkusil to. A vznikla z toho veselá, hravá kniha,“ popisuje s úsměvem.
Příklady „very hard ořechů“ od Broni
„Nikdy jsem úplně nepochopil, co je to ta ‚božská‘, která v češtině kape. Jedna moje kamarádka si tuhle frázi vykládá po svém jako ‚kápni Božkov‘. Představa něčeho tekutého je tu i v angličtině. Spill znamená vylít, rozlít a guts jsou střeva. Pokud se vám z té představy dělá nevolno, můžete sáhnout po jiném výrazu. Třeba come clean – něco jako ‚vyčistit se‘, mít čisté svědomí, že už jste to vyklopili – nebo fess up, což je zkrácenina z confess, tedy přiznat se, vyzpovídat se.“
„Pevně věřím, že tohle sami nikdy používat nebudete, tak mi snad prominete, že vám přesně nepřiblížím melodii a výslovnost těchto škodolibých úsměšků. Určitě si už od školky pamatujete, jak se u kiš kiš strouhá mrkvička. Drobotina v anglicky mluvících zemích by vám místo toho s důrazem na protáhlost zazpívala hee hee, na-na na-na na-na nebo neener neener neeeener a možná by se vám i vysmáli, že to neznáte. No nebylo by lepší odnést si ze školky jiné návyky, třeba spánek po obědě?“
„Lidi mi často říkají, že přesně tak se často usmívám. Většinou to způsobí nějaká moc milá pochvala nebo hodnocení a mně to rozsvítí celý den. Takže pokud chcete víc Broni a la měsíček na hnoji, hodnoťte knížku, videa nebo moje kurzy. Pak mě uvidíte grin like a Cheshire Cat (culit se jako kočka Šklíba z knihy Alenka v říši divů), simper (uculovat se) nebo rovnou smile like an idiot (usmívat se jak debílek). Podle mě je to ale vždycky lepší, než se mračit.
Podobně vznikla i karetní hra Rozmluvíme Česko, kterou nabízí učitelům po celé republice. „Baví mě učit na pedagogické fakultě, pořádat semináře a školení pro učitele angličtiny. Cílem je motivovat k akčnější a zábavnější výuce, protože jen tak se naplní sen, aby více lidí mělo tento jazyk rádo a učilo se jej úspěšně,“ přibližuje.
Přes online kurzy pro učitele mimo jiné ukazuje, jak jeho hry efektivně využívat ve výuce. „Více než pět set škol v Česku je již používá a často mi učitelé píší, že jejich studenty bavily,“ oceňuje.
Nebát se naplnění snů
Sobotka vystudoval angličtinu v zahraničí a získal certifikát nejvyšší úrovně Cambridge. Také učil v Oxfordu na jazykových kurzech. „Nebyl jsem profesor na univerzitě, ale pět let jsem tam na letních kurzech učil studenty z celého světa. Byla to úžasná kulturní zkušenost,“ vzpomíná.
K Oxfordu se dostal díky vlastnímu odhodlání. „Jel jsem tam na kurz pro učitele, zamiloval jsem si prostředí a řekl si: příští rok tam budu učit já. Zjistil jsem požadavky, připravil se a asi jako jediný v historii jsem poslal životopis ve formě videa. Zaujalo je to a nabídli mi práci,“ vypráví pedagog.
Tento sen si splnil díky svému nejoblíbenějšímu anglickému mottu Dream big (Měj velké sny). „Líbí se mi, když lidé mají velké sny a zkoušejí je naplnit, i když se bojí. Mně taky spousta lidí říkala, že se nikdy nenaučím anglicky, a přesto jsem to zvládl. Proto ostatním říkám: Když jsem to dokázal já, zvládnete to taky. Je hrozná škoda ty sny alespoň nezkusit,“ konstatuje nadšenec.
Do budoucna plánuje projekt Broňa Plus, který má lidem pomoci s pravidelností a motivací při učení. „Stává se mi, že si lidé kurz koupí, jsou nadšení, dva týdny studují a pak přestanou. A mě to hrozně mrzí. Chci vytvořit prostor, kde budou dostávat malé dávky angličtiny každý den, aby je to více motivovalo,“ plánuje.
Má čtyři životní cíle: pomáhat lidem zamilovat se do angličtiny, rozmluvit Česko, dodat odvahu i velké sny a rozdávat radost a lásku.
„Snažím se najít způsob, jak naplnit všechny čtyři. Když motivuju učitele, aby hodiny byly zábavnější, studenti mluví víc, a tím se Česko opravdu rozmluví,“ věří. Tyto hodnoty se tak snaží promítat do každého videa, knihy i kurzu. „Když mi někdo napíše, že díky mým videím konečně začal mluvit anglicky, je to pro mě ta největší odměna,“ uzavírá Sobotka.