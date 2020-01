Jen natáhnout ruku a dotknout se slona či lva. V Brně otevřou virtuální zoo

„Podobné projekty jsou k vidění ve Francii, Spojených arabských emirátech, Číně, Austrálii a v USA,“ vyzdvihl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Podle něj se dají lidé rozdělit na dvě skupiny – milovníky a odpůrce zoologických zahrad. „Virtuální zoo může přitáhnout právě ty, kdo by do klasické zoologické zahrady nepřišli,“ dodal Hovorka.

Návštěvníci jen přijdou, sednou si na otáčivé křeslo, nasadí si speciální brýle a ocitnou se přímo mezi zvířaty. Letos má zoo k dispozici celkem čtyři filmy.

Nejprve je možné zažít cestu kolem světa a také se podívat do chladných severských krajin. V průběhu tohoto roku program doplní také o snímky, které zavedou zájemce pod mořskou hladinu a do tropických oblastí.

Ředitel brněnské zoo však upozorňuje, že nejde jen o zábavu. „Úkolem zoologických zahrad je pobavit, poučit a také zachraňovat. Cílem tohoto projektu není jen ukázat, jak to vypadá jinde ve světe. Rádi bychom v lidech vyvolali zájem o přírodu, její rozmanitost a především o ochranu ohrožených druhů,“ doplnil Hovorka.

Brýle pro virtuální realitu nechce zoo používat jen k promítání filmů o přírodě, ale také pro přiblížení záchranných programů z celého světa.

„Časem chceme dosáhnout toho, že návštěvník přijde, nasadí si brýle, pomocí kterých se přenese třeba na ostrov Nusa Penida, kde zachraňujeme želvy kura kura. Přenese se tam v reálném čase a uvidí, jak veterináři ošetřují želvy, a budou si s nimi moct i promluvit,“ přiblížil Hovorka, jaké další plány s virtuální zoo mají.

V prostorách v Radnické ulici vedle informačního centra se vybíralo mezi dvěma projekty. „Kromě virtuální zoo se zvažovala ještě expozice chameleonů. Nedomnívám se, že by teď došlo ke snížení návštěvnosti zoologické zahrady, naopak je snahou zvyšovat její ekonomickou soběstačnost,“ uvedl náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že projekt virtuální zoo vyšel na pět milionů korun.

Speciální brýle stály milion, stejně tak filmy od francouzské firmy Wild Immersion, jejíž patronkou je známá ochránkyně přírody Jane Goodallová.

Virtuální zoo bude otevřená od úterý do neděle, vždy od 10 do 18 hodin. Kapacita sálu je 25 lidí. Vstupné je 130 korun. Děti do 12 let mohou přijít jen v doprovodu dospělých. Při velkém zájmu zoo spustí rezervační systém.