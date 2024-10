Pěší neodradily ani betonové zátarasy, zrušený přechod využívají dál

„Ta křižovatka je stejně většinou tak ucpaná, že tu auta stojí, tak to proběhnu tady,“ popisuje své rozhodnutí jedna z provinilých chodkyň. Za hodinu, kterou na místě reportérka iDNES.cz strávila, takových napočítala ještě dalších deset.

Město ovšem přechod v těchto místech nezrušilo úplně. Posunulo ho zhruba o dvacet metrů na druhou stranu křižovatky blíže k ulici Údolní. Pro lidi, kteří se na Úvozu chtějí dostat na druhou stranu v místě, kde je zrušený přechod, musí vyrazit po třech jiných. I na to ostatně naráží zpovídaná chodkyně.

Komplikace to způsobuje i cestujícím, kteří tady chtějí přestoupit na spoj jedoucí ze zastávky na protější straně cesty. Raději proto frekventovanou vozovku přebíhají přímo mezi nástupišti hromadné dopravy a obíhají betonové zátarasy. Za přecházení silnice mimo vyznačený přechod, který je vzdálený méně než padesát metrů, přitom hrozí lidem pokuta až dva tisíce korun.

Ke zrušení přechodu město přistoupilo kvůli opravě a uzavírce nedaleké Údolní ulice, která potrvá až do prosince příštího roku. Nemůže jí projet ani MHD, takže jsou zavedené náhradní linky.

„Pro zajištění bezpečnosti a plynulejšího výjezdu vozidel, především náhradní autobusové dopravy, jsme byli nuceni jeden přechod zrušit,“ vysvětluje mluvčí magistrátu města Filip Poňuchálek, proč ke změnám došlo. Na druhé straně křižovatky přecházející chodci totiž nebrání odbočujícím autobusům na Úvoz ze směru od Kraví hory.

Šlo o podnět občana, hájí magistrát zátarasy

„Původně zde byla páska, ale ta byla často strhávána a zákaz vcházet na tento přechod nebyl dodržován. Obdrželi jsme i podnět občana, který na to upozorňoval s apelem na to, aby to bylo řešeno fyzickými zátarasy. Z tohoto důvodu zde byly po projednání a schválení Policií ČR instalovány betonové kvádry. Samozřejmě se jedná o dočasné řešení na dobu opravy,“ dodává Poňuchálek.

Na lidi, kteří se rozhodnou využít nový žlutě vyznačený provizorní přechod, čeká ale nepříjemné překvapení. Když se na okraji silnice chtějí rozhlédnout, jestli něco nejede, zjistí, že koukají přímo do zad cedule, které má na „zebru“ upozornit. Přijíždějící auta jsou vidět až na poslední chvíli.

Podobná situace v těchto místech nenastala poprvé. Právě na ulici Údolní město zrušilo před deseti lety přechod úplně. Chtělo tímto krokem zrychlit automobilovou dopravu. Pro pěší to ale znamená prodloužení cesty o několik minut, protože křižovatku musí překonávat oklikou. To mezi občany vyvolalo protesty. Každopádně obnova „zebry“ se doposud nepodařila.

Nedávno téma znovu otevřeli radní městské části Brno-střed. Chtějí totiž využít toho, že se ulice rekonstruuje, a žádají magistrát, aby se obnova přechodu do projektu ještě na poslední chvíli zahrnula.