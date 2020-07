Policie obvinila dalších 26 lidí kvůli korupční kauze na radnici Brno-střed

Kauza manipulací stamilionových zakázek v Brně, kterou policisté rozkrývají pod názvem Stoka, dál bobtná. Detektivové obvinili dalších 26 lidí a jednu firmu z toho, že se účastnili korupce na radnici Brno-střed.

Informoval o tom server Seznam Zprávy. Dalších jedenáct lidí včetně vlivného nyní už bývalého politika ANO Jiřího Švachuly už žalobce poslal k soudu. Jeho přítel Jaroslav Faltýnek se synem zůstávají mezi podezřelými.

„Bylo zahájeno trestní stíhání 26 fyzických osob a jedné právnické osoby za systém poskytování úplatků, který se týkal Správy nemovitostí městské části Brno-střed. Ta se stará o byty a jejich opravy,“ potvrdil iDNES.cz dozorující žalobce Radek Mezlík z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Podle něj se jednalo zejména o stavebníky a živnostníky, kteří poskytovali úplatky v letech 2015 až 2019. „Je to spodní patro celé kauzy. Obviněna je jedna osoba jako člen organizované skupiny. Ta je ohrožena sazbou do 16 let, ostatním hrozí tresty do osmi let vězení,“ doplnil Mezlík. Policisté nyní obvinění rozesílají.

Podle Mezlíka je možné u většiny nových obviněných dosáhnout na dohodu o vině a trestu - to znamená, že by se stíhaní k úplatkům přiznali a nemuseli by k soudu.

Jeden z obviněných, ten, kterému hrozí 16 let, je ale považován za člena organizované zločinecké skupiny - jedná se o bývalého technika správy nemovitostí. U něj dohoda o vině a trestu nepřipadá v úvahu.

„Úplatky odcházely ve výši 100 tisíc korun až dva miliony korun. V celkové výši jde o 20 milionů korun. Úhrn zakázek, který měl tímto být ovlivněn, je za 130 milionů korun,“ vypočítal pro iDNES:cz Mezlík.