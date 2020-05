Brno znovu ožilo. Restaurace otevřely zahrádky, práci jim komplikoval vítr

Volnějších opatření si lidé v kraji ale užívali. Zahrádky hospod zaplnili štamgasti, napilno měly i manikérky a kadeřnice.

„Úplně prázdnou zahrádku jsme měli jen v poledne. Drobně sprchlo a většina lidí byla nejspíš na obědě. Jinak máme všechny stoly obsazené, lidé si nás našli a přišli si užít společné chvíle bez roušek s kávou a zákuskem,“ pochvalovala si Markéta Leciánová z brněnské kavárny Momenta na Zelném trhu.

Stejně jako další tisíce restauratérů se i ona musela vybavit rouškou a dostatečnou zásobou dezinfekce. „Čistíme stoly, kliky, mnohem častěji i toalety. Jinak jsme byli na provoz připravení a máme zásobu kelímků a krabiček, v nichž si zákazníci odnášejí nápoje a zákusky s sebou,“ dodala Leciánová.

Brno, ale také další jihomoravská města v pondělí ožila tak, jak v posledních několika týdnech nikdo nedoufal. Zákazníci využili rozvolnění bezpečnostních opatření, při nichž si při konzumaci jídla a nápojů můžou z obličeje sejmout roušky. „Vidím se s kamarádem Dominikem po skoro pěti týdnech. Oba jsme dnes znovu nastoupili do zaměstnání, a tak jsme první popracovní odpoledne využili ke společné hospodě. Je to příjemné, zase si dát pivo a pokecat naživo, ne přes webkameru,“ smál se Libor, jeden z návštěvníků mikulovské pivnice U Devatero řemesel.



Přestože většina provozovatelů „návrat“ vítala, někteří si stěžovali na opatření, která na zahrádkách museli zavést. „Problém nám hlavně přes meníčka dělalo povinné dezinfikování stolů. Než číšnice odnesla špinavé talíře, u stolu už seděli další hosté. A většinou ani nechtěli, aby jim pod rukama stůl dodatečně utřela, což nás staví do docela ošemetné pozice. Navíc jsme při chystání zahrádky pobíhali s metrem, počet stolů jsme museli zredukovat asi o třetinu. Je to smutné, když vím, že na kdejaké louce posedávají stovky lidí,“ posteskl si Pavel Podsedník, majitel restaurace Štatl v centru Brna.

„Davy se k nám nenahrnuly, aspoň si lépe zvykneme“

Zatímco na některých zahrádkách se lidé o místa u prořídlých stolů předháněli, ti, kteří zamířili do znovuotevřených obchodních center, pouze zvědavě okukovali uzavřené provozovny – otevření bister a restaurací ve velkých nákupních domech vláda zatím nepovolila. Zákazníci proto zamířili rovnou do obchodů. Například v outletovém centru Freeport Fashion Outlet u Znojma zaměstnanci pravidelně upozorňovali zákazníky, aby dodržovali rozestupy a platná bezpečnostní opatření. V brněnské Galerii Vaňkovka však takové zásahy potřeba nebyly. „Neměli jsme příliš frmol, davy se nehrnuly. Ale jsme za to i rádi. Můžeme se věnovat plně těm, kteří přišli. A aspoň si na tento poněkud zvláštní režim zvykneme,“ popsala prodavačka Monika z obchodu s obuví.

U kadeřnictví se stály fronty

Tam si zákazníci boty vyzkoušet mohli, jenže v nedaleké prodejně s oblečením zůstávali jen bezradně koukat na uzavřené kabinky. „Přišla jsem si pořídit nové oblečení do přírody, chystám se na pravidelné vyjížďky na kole. Jenže si nejsem jistá, zda odhadnu velikost. Je sympatické, že nemusím stát frontu, na druhou stranu netuším, kolik kousků si nakonec odnesu,“ přemítala zákaznice Hana.

Zato plně obsazený byl ve Vaňkovce stánek manikérek, které po dlouhých týdnech domácí péče opravovaly zákaznicím nehty. Fronty se tvořily také před prodejnami telefonních operátorů a u kadeřnictví. Zatímco kvůli novým tarifům nebo reklamaci zboží zakoupeného přes e-shop lidé čekali maximálně 20 minut, před kadeřnictvím hlavně muži vystávali klidně i hodinu.

Menší kadeřnictví se na první den otevření většinou důkladně nachystala předem. „Mám předobjednané zákaznice na tři týdny, a to od rána do večera, postupně se plní i čtvrtý týden. Pokud někdo přijde bez ohlášení, nejspíš ho nevezmu,“ hlásila z Kadeřnického salonu Impuls v Hodoníně Jana Kutrová, která stejně jako ostatní řeší bezpečnost. „Pořídila jsem si štít, mám samozřejmě i rukavice a roušku. Je to trošku nepraktické, stále si na práci v ochranných pomůckách zvykám. Ale jsem vděčná, že už si můžu se zákaznicemi popovídat,“ dodala vděčně.

Včera obnovila provoz také menší kina v kraji. A většina z nich nabídla film V síti. „Budeme promítat dvakrát denně, o víkendu dokonce čtyřikrát. Pustit můžeme jen sto lidí, budou sedět vždy ob řadu a ob sedadlo. Vstupenku koupí online i na pokladně. Podle rezervací to vypadá, že se k nám lidé těší, tak jsme rádi, že nás v tom nenechali,“ zhodnotil provozní brněnského kina Scala Jan Kárl. Otevře také kino v Hodoníně, od čtvrtka promítají i v Kyjově a Hustopečích. Velké komplexy prozatím zůstávají z vlastního rozhodnutí uzavřené.