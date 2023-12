Brno nabobtnalo o dvacet tisíc obyvatel, za nárůst vděčí Ukrajincům

Přibývá i obyvatel kraje Na jižní Moravě žije podle posledních údajů 1 224 293 obyvatel, od začátku roku se jejich počet zvýšil o 7 093.

Přistěhovalo se 21 933 lidí, z toho 8 006 z jiných krajů Česka a 13 927 ze zahraničí. Víc než polovina z cizinců zamířila do Brna, konkrétně 7 624 lidí.

Z kraje se vystěhovalo 13 849 obyvatel, z toho 8 332 do jiných krajů země a 5 517 do zahraničí.

Z okresů se počet obyvatel snížil pouze v hodonínském, a to o 329 lidí. Jako jediný také zaznamenal migrační úbytek. Údaje Českého statistického úřadu zahrnují 1. až 3. čtvrtletí tohoto roku.