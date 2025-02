Žaloby i kvůli Bulváru. Děti Země stupňují tažení proti stavbě nového nádraží v Brně

6:00, aktualizováno 6:00

Po dlouhých přípravách a posouvání termínů by se Brno chtělo na konci letošního roku konečně pustit do stavby nové ulice Bulvár coby páteřní propojky z historického centra na budoucí nádraží u řeky Svratky. Teprve se ale uvidí, jak to bude. Železničáři kvůli zdržení začnou později s úpravami trati, které jsou již součástí modernizace celého uzlu.