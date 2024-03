Brno si hraje na banku, vlastním čtvrtím chce dávat jen půjčky s úrokem

Jako první se s úročenou půjčkou od města musí vypořádat brněnské Židenice, které žádaly magistrát o peníze na rekonstrukci bytového domu ve čtvrti Juliánov. Ten se kvůli nestabilnímu podloží propadá a v domě jsou na zdech obrovské praskliny. V minulosti se dokonce zvažovala demolice, nyní je dům už vystěhovaný.

Rekonstrukce a statické zajištění domu jsou nákladné, odhadem vychází na 100 milionů korun, takže židenická radnice na takovou opravu nemá ve vlastním rozpočtu dost peněz. Obrátila se proto o pomoc na magistrát, kde se ovšem dozvěděla nečekanou novinku.

„Zástupci všech stran z vedení Brna nám bylo sděleno, že se budou dávat všechny půjčky už jen úročené pro všechny městské části. Nezbývá nám než respektovat, že taková jsou pravidla,“ uvedl starosta Židenic Petr Kunc (nez.).

Doplnil, že za půjčku jsou moc rádi, nic jiného jim ostatně ani nezbývá. Do banky nebo jinam si pro peníze jít nemůžou. Jednotlivé části Brna totiž nemají jako ty v Praze vlastní právní subjektivitu, tedy ani IČO, nemohou samy za sebe uzavírat smlouvy, soutěžit zakázky, vše musí být pod dohledem magistrátu.

Podle náměstkyně pro bydlení Karin Podivinské (ANO) je za novinkou snaha, jak přimět jednotlivé městské části lépe hospodařit, nemít nízké nájmy a po letech žádat magistrát o peníze na rekonstrukci, když si na ni sama čtvrť nízkými nájmy nevydělala.

„Někde se pohybují skutečně nízko, třeba 80 korun za metr čtvereční, komerční nájem v Brně se přitom pohybuje na 300 korunách. Radnice by ve výši nájmů obecních bytů měly reflektovat, jak se zvyšují ceny za materiál i další věci,“ vysvětlila náměstkyně. Jinými slovy tak chtějí donutit městské části nájmy zvyšovat.

Někteří jsou si rovnější, zní kritika z opozice

Na úterním jednání zastupitelů, kde politici schvalovali tuto půjčku s úrokem, ovšem jen po pár minutách schválili jinou, a to paradoxně bezúročnou, tedy v rozporu se slovy náměstkyně.

Na tu bez úroku dosáhne městská část Brno-sever pod vedením Martina Malečka (SOL), který je zároveň koaličním zastupitelem. Získá peníze na rekonstrukci bytového domu na ulici Ibsenova, o kterém se už deset let hovoří, že jej město zprivatizuje a nakonec nyní krokem s opravou – aspoň v tuto chvíli – otáčí.

Podle Podivinské je i kvůli původním plánům o prodeji situace specifická a od půjčky pro Židenice odlišná. „Táhne se to skutečně už hodně dlouho a nemyslíme si, že by byla na vině jen městská část. Je to vyjádření jisté spoluodpovědnosti za nekonání města v minulosti,“ zdůvodnila rozdíl a nutnost opravy domu, který je v žalostném stavu, na což si opakovaně stěžují tamní nájemníci.

„Městské části by si měly být rovny, ale tady to vypadá, že jsou si některé rovnější,“ kritizoval krok koalice opoziční zastupitel Tomáš Koláčný (Piráti).

Kunc rovněž zmínil, že i jejich oprava spočívající ve statickém zajištění je svého druhu výjimečná. „Poměrně nás překvapilo, že městská část Brno-sever dostala bezúročnou půjčku. Rozumíme, že je to specifický případ, ale neradi bychom byli v budoucnu jediní, kteří platí úrok, a ostatní specifičtí,“ dodal.