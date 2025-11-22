Policista zastavil hořící auto kladivem, zabránil tak střetu v křižovatce

Brněnská hlídka si při rutinní jízdě všimla odstaveného auta, z jehož kapoty stoupal hustý černý kouř. „Uvnitř auta přitom stále seděl řidič, který však po příjezdu hlídky ve spěchu vozidlo opustil. Bohužel při tom nestihl zatáhnout ruční brzdu,“ informoval policejní mluvčí Petr Vala.
Zanedbaný detail podle Valy způsobil, že ve chvíli, kdy se z motorového prostoru vyvalily první plameny, začal vůz samovolně popojíždět směrem do rušné křižovatky.
Policisté se pokusili požár zkrotit pomocí hasicího přístroje, ale oheň se kvůli rychlému rozšíření nepodařilo dostat pod kontrolu. Nebezpečně se rozjíždějící auto představovalo reálnou hrozbu pro kolonu vozů čekajících v protisměru.
„V kritické chvíli jeden z policistů pohotově využil speciální vyrážecí kladivo, které běžně slouží k násilnému vnikání do objektů, a šikovně jej umístil pod přední kolo hořícího vozidla,“ popsal Vala. Neobvyklý zásah zabral okamžitě a auto se zastavilo.
Po příjezdu hasičů byl požár během krátké chvíle uhašen. Podle prvotních závěrů vyšetřovatelů má celý incident na svědomí pravděpodobně technická závada na vozidle.
Zasahující policista si přitom techniku zvládání podobné situace bohužel nevyzkoušel poprvé. Podobnou dramatickou situaci zažil už před rokem v Praze. Tehdy musel rozjeté hořící auto zastavit dokonce opakovanými nárazy služebního vozu, uvedla policie na svém webu.
