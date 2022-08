Jízda na nortonu je jako po kolejích, líčí věrný fanoušek britských motorek

Jeho prezidentkou je Marcela Havlíčková. Britské motorky mají oba v životě již dlouho a také díky české větvi klubu vlastníků nortonů potkávají a sdružují další nadšence.

Český Norton Owners Club je jednou z mnoha odnoží britského klubu. Čítá zhruba padesátku majitelů strojů z celé republiky.

„V Česku byly skupinky nadšenců, kteří motocykly této značky měli rádi, holdovali pro ně. Scházeli jsme se na srazech, zlom pak nastal v roce 2018,“ vypráví Havlíčková.

Před čtyřmi lety se totiž na každoroční mezinárodní slavnostní vyjížďce nazývané rally v Rakousku setkala s předsedou Norton Clubu Timem Harrisonem. Ten přišel s nápadem uspořádat ji i v Česku.

„Rally tady byla před třiceti lety, kdy to ještě byla docela divočina. Prašné silničky a podobně. Dneska už máme účastníky kam pozvat, na pěkná místa. Kývli jsme na to, že rally uspořádáme. Tak to začalo, založili jsme klub, abychom měli nějakou pořadatelskou instituci,“ vysvětluje Havlíčková.

„My už jsme se potkali dávno. Říkali jsme si, všechno už má kluby, žiguli, snad i pionýr, trabant, jenom ten norton, taková legenda nemá,“ vypráví Špaček, který na motocyklové srazy jezdí již od roku 1973.

„Můj strýc si koupil nortona v Mototechně. S kamarádem jsme čekali hodinu na dvoře, abychom slyšeli ten zvuk, když nastartoval,“ vzpomíná na první setkání v polovině 60. let.

Hromada šrotu na začátku

V roce 1970 to zkoušel s jawou. „S ní jedete do zatáčky, uletí zadní nebo přední kolo, tak jsem byl věčně na zemi. Nortona mi tehdy půjčili, chtěli za něj jedenáct a půl tisíce, tolik jsem ale nedal dohromady. Byl jsem se s tím aspoň projet a tenkrát jsem zjistil, že to jede jak po kolejích,“ pochvaluje si.

První motorku značky Norton si Miroslav Špaček koupil o rok později za 2 300 korun, části si ale musel vyházet zpod fůry dřeva.

„Pak jsem litoval, že jsem za tu hromadu železa dal tolik peněz. Ale do roka a do dne ten motocykl bublal,“ líčí muž, který si stroj sám opravil.

„Nikdy jsem nekoupil motocykl, který by byl celý, pěkný a funkční. Všechny byly katastrofa, šrot. Pak se s tím dva roky trápíte, ale vyrazíte do ulice a jste šťastnej jak blecha,“ dodává.

Oba nadšení motorkáři se shodují, že norton je srdcová záležitost. „Odmalička to máme v rodině. Táta i bratr, dá se říct, opravovali historické motocykly a oba měli nortona. A po tátovi jsem ho zdědila. Máme to jako takovou rodinnou tradici,“ usmívá se Havlíčková, která začala znova jezdit právě díky mezinárodním rally. Vlastní typ ES 2, kterého do České republiky dovezli 550 kusů.

„Od roku 1959 do 1961 uzavřel Motokov smlouvu se společností Norton. Původní kontrakt byl na necelou stovku modelů, pak to rozšířili. Prodávaly se výhradně v Mototechně za 12 500 korun,“ vypočítává Havlíčková.

Motocykly se tenkrát dovážely bez vzduchového filtru. „Naše vozovky jsou ale prašné, a to vydíralo válce, takže se reklamovaly a z Anglie nám speciálně dodávali vzduchové filtry. O jeden nás začátkem tohoto roku požádala naše mateřská společnost. Tak jsme jim ho poslali,“ popisuje Havlíčková, jak si kluby pomáhají.

Motorkám totiž příliš nevyhovuje horko a sucho. Mají raději anglické vlhko a mírné teploty, i Británii ale mění globální oteplování.

Rally s podporou muzea

Členové Norton Owners klubů z několika zemí přijeli na českou mezinárodní rally letos v červnu. „Nás bylo zhruba třicet, ale asi stovka jich dojela z Anglie a další přijeli z Nizozemska, Švédska, Švýcarska, Belgie a dalších zemí,“ líčí Havlíčková.

Sraz uspořádali v České Kanadě, kde jsou pro nortony ideální klikatící se silničky vedoucí malebnou krajinou. „Na rally tady byla 961 Commando jako nový motocykl, ten velice obdivovali. Nejstarší byl 16 H z roku 1921. Ty se za druhé světové války dodávaly na frontu. Nejobdivovanější byl Manx, který v roce 1961 vyhrál Velkou cenu Československa,“ doplňuje předsedkyně klubu zajímavosti.

Jako žena není Marcela Havlíčková u nortonů výjimkou, i když pravidlem určitě také ne. „Z Holandska jezdí rally pravidelně neskutečně energická žena, nortona startuje sama bez problému. Najdou se, ale je jich tam opravdu málo,“ krčí rameny jediná žena českého klubu.

Partnerem červnové rally bylo brněnské Technické muzeum, se kterým klub spolupracuje.

„Před zhruba dvěma třemi lety se obrátil nově vzniklý Norton Owners Club Czech Republic na ředitele Ivo Štěpánka, jestli by se mohl stát součástí Kruhu přátel Technického muzea v Brně. I když motocykly značky Norton ve sbírkách nemáme, nortoni k Brnu patří. Účastnili se zde závodů, a to s úspěchy. Jedná se bezesporu o velmi zajímavou část historie, která je pevně spjatá s naším městem a stroji na dvou kolech,“ líčí mluvčí muzea Šárka Motalová.

Dva roky po sobě v letech 1950 a 1951 vyhrál motocykl Norton Velkou cenu Československa. Jezdec Antonín Vitvar si dojel pro první místo v objemových kategoriích jak 350, tak 500 kubických centimetrů.