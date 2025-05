Péči o seniory předává Brno soukromníkům. Nejde o byznys, odráží kritiku

„Stěhování by mělo trvat do letošního července,“ upřesnila Zdeňka Obalilová z tiskového oddělení magistrátu s tím, že v místě zůstává asi stovka klientů.

Senioři se stěhují do jiných domovů, které zřizuje Brno, na žádost rodin se případně přesouvají i mimo město. Podle ředitele vyklízeného domova Libora Matouše dostali nebo dostanou i všichni zaměstnanci možnost přejít do jiného sociálního zařízení. Nikomu tak nehrozí, že by zůstal bez práce.

Důvodem demolice a opětovné výstavby je podle dřívějších vyjádření magistrátu špatný technický stav a dispozice budovy, v níž jsou i pětilůžkové pokoje. Nový domov přitom nabídne místo stávajících 225 lůžek o 75 více.

„Do konce roku 2027 chceme mít postaveno,“ oznámil za soukromého investora a posléze také provozovatele zařízení Libor Dušek, jenž založil obchodní společnost s názvem DS Nopova. V příštím roce má začít bourání, na něž si teď v dubnu Duškova firma začala vyřizovat povolení.

Rozšíření se chystá také na Kociánce

A nemusí to být pro něj, případně jiné investory v sociálním sektoru, jediná zakázka v Brně. Magistrát oznámil, že chce sehnat soukromníka i na rozšíření domova důchodců o dva nové pavilony na Kociánce.

„V prvním z nich bude patnáct malometrážních bytů pro soběstačné seniorky a seniory, dále nabídne 75 míst v lůžkové části. Druhý objekt bude mít kapacitu 163 lůžek, a to jak standardního domova pro seniory, tak domova se zvláštním režimem, kde se odborný personál stará nejčastěji o lidi s Alzheimerovou chorobou či jinými formami demence,“ přiblížil náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl (ODS), který má sociální oblast na starost.

Stavět by se v tomto případě mohlo nejdříve v roce 2027 a za další dva roky má být hotovo. Cenové odhady za obě investice v tuto chvíli vycházejí na bezmála dvě miliardy korun a právě výše nákladů je podle magistrátu důvodem, proč se politici i přes kritiku obrací na soukromníky ohledně pomoci s financováním.

„Půjde o urychlení, zlevnění a zefektivnění celého investičního procesu,“ řekla Obalilová. Opozice už v minulosti ironicky namítla, že na arénu na výstavišti se miliardy v rozpočtu našly.

Zařazení do krajské sítě

Veškeré výdaje v obou případech půjdou na začátku na vrub soukromníka, město však objekt bude vlastnit a postupně splácet. Kerndl přislíbil, že ve smlouvě bude ošetřené, aby šlo stále o sociální službu, jejíž provoz by s menším příspěvkem seniorů a za pomoci dotací od státu hradilo právě město.

Odmítl tak, že by péče o staré a nemocné lidi mohla sklouznout k byznysu, tedy že by si soukromník napočítával další náklady nebo chtěl uhradit veškerou činnost jako v čistě soukromých zařízeních.

S tím ostatně souvisí i zařazení domova do takto podporovaných sociálních služeb v rámci celokrajské sítě. Podle brněnského magistrátu je zatím čas na to, doplnit do ní nové domovy a kapacity, aby zařízení na tyto provozní dotace dosáhla.

„Pravidla sítě a střednědobý plán sociálních služeb na roky 2027 a dále bude Jihomoravský kraj teprve tvořit,“ podotkla Obalilová s tím, že v tuto chvíli není ani jasné, jestli do té doby nakonec nedojde k celkové změně způsobu financování sociálních služeb, o čemž se hovoří už delší dobu.

Kromě nových pavilonů domova důchodců se na Kociánce chystá ještě sociální zařízení zaměřené na autisty. Podobně jako dětský hospic Dům pro Julii, který otevřel loni v červenci, jej postaví za pomoci dotací město a provoz následně předá neziskové organizaci. Stavba nového objektu by mohla začít už v příštím roce a vše má být hotovo na konci roku 2027.