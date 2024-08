Jaké hvězdy vystoupí v nové aréně? Zatím není nic jistého, byť platí promotéra

Stavba má být přitom hotová už za necelé dva roky na jaře 2026, takže na domlouvání známých kapel, jež mají z velké části živit novou arénu v Brně, už je nejvyšší čas.

Nutnost včasného zahájení jednání potvrzují třeba provozovatelé pražské O 2 areny či organizátoři letního festivalu Colours of Ostrava.

„Každá dohoda s velkou zahraniční hvězdou je výsledkem dlouholetých rozhovorů a vztahů s agenty. Konkrétní obrysy turné se začínají rýsovat i dva roky předem, reálné plánování na straně umělců začíná zhruba rok před festivalovou sezonou,“ sdělila umělecká ředitelka ostravské akce Zlata Holušová.

Tak to podle ní bylo i s prvním oznámeným interpretem příštího ročníku, americkou kapelou The Chainsmokers. O jejím vystoupení za rok dali vědět fanouškům ještě před skončením letošního festivalu. „S agentkou se o nich bavíme už léta a nyní to konečně dopadlo. Potvrdili jsme si je čtrnáct měsíců před jejich vystoupením,“ dodala.

Není to ale jen případ zahraničních kapel. Podle mluvčí společnosti Bestsport Zuzany Krejčíkové, která provozuje O 2 arenu i sousední O 2 universum, si také známí čeští a slovenští umělci navykli plánovat koncerty s velkým předstihem.

„Jde o jeden až dva roky, a to hlavně z toho důvodu, aby si zajistili pro ně co nejvhodnější termín a mohli se na tak velký koncert dobře připravit,“ vysvětlila Krejčíková.

Brno má tak na domlouvání programu nejvyšší čas, aby za necelé dva roky nezela nová aréna prázdnotou, ale naopak žila co nejvíce velkými akcemi a městu nepřinášela ztrátu. Její provoz si totiž nechal magistrát uvázaný na krku, neboť ze soukromého sektoru nikoho nesehnal.

Brno si platí agenturu Live Nation

Samo město, respektive jeho firma zatím nejspíš konkrétního člověka na tuto činnost nemá. Od února nicméně platí přes dvacet tisíc korun měsíčně světové promotérské agentuře Live Nation, aby Brnu pomohla a poradila, co vše a jak musí zařídit k uspořádání vystoupení světových hvězd v sedmimiliardovém stánku, když samo s něčím takovým nemá zkušenosti.

„Čím větší akce, o to dříve se musí domlouvat vše ohledně jejího uskutečnění. Zároveň musíte vybírat jen v období, kdy bude umělec na tour, aby na sebe zastávky navazovaly,“ nastínil za agenturu promotér Ondřej Pojzl.

Dnes už třeba tuší, že někdo z velkých hvězd plánuje turné po Evropě v roce 2026 nebo 2027. „Od kolegů ze zahraničí či managementu kapely víme, že je tady taková možnost, a zda bychom měli vůbec zájem.“

Pak už je to na vyladění termínu, aby zapadl do kalendáře umělcům i aréně. A jak poznamenal Pojzl, provozovatel haly o takovou akci bude stát vždy, protože musí mít co nejvíce dnů v roce obsazených právě takovými vystoupeními.

Podle Tomáše Kelara, programového ředitele brněnského hudebního festivalu Pop Messe, jenž se konal na konci července, začali plánovat další ročník asi dva měsíce před startem toho letošního.

„U festivalů, které jsou ještě větší, věřím, že mohou interprety domlouvat klidně dva roky dopředu,“ řekl s tím, že i Brno má nejvyšší čas na to, řešit jednotlivé koncerty a kulturní vystoupení. Nemyslí si nicméně, že by už bylo pozdě.

Jména a data zazní až příští rok

„V tuto chvíli diskutujeme několik možností, ale zatím si necháme detaily pro sebe, dokud nedojde k finálnímu rozhodnutí,“ reagoval na dotazy MF DNES mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek s tím, že konkrétní data nyní zvažovaných kulturních vystoupení budou zveřejňována až v příštím roce.

Cílem je pořádat v hale 120 akcí ročně, dosud jsou však známy jen tři sportovní – pro roky 2026 evropský šampionát žen v házené a volejbale, na rok 2031 je pak domluveno mistrovství světa v ženské házené.

22. února 2024

Kelar podotkl, že důvodem může být dohoda o mlčenlivosti, než koncertní šňůru oznámí samy kapely. Brněnský radní Petr Kratochvíl (ODS) ale nedávno prozradil, že diskuse s promotéry o akcích na druhou polovinu roku 2026, tedy po otevření haly, začnou teprve od ledna. Tudíž zhruba jen rok předem.

Město má navíc nevýhodu, že musí zahraniční agenty a promotéry přesvědčit, že tu vyroste zázemí, jemuž se dosavadní Rondo, kde rovněž kapely koncertují, nevyrovná. Dalším faktorem je riziko, že se stavba protáhne. Kratochvíl si takovou možnost nepřipouští, práce ale narůstají a s tím i částky, které musí Brno platit. V několika dodatcích už stavební firmě odsouhlasilo vícepráce za sumu přes 20 milionů korun.