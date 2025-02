Se mnou nepojedeš, okřikla autobusačka problémového pasažéra. Ten ji zbil

K napadení řidičky autobusu došlo předloni na konci léta. Poté, co se s vozem rozjela a skočil jí dovnitř obžalovaný muž, hlasitě a vulgárně se proti němu ozvala. „Ty haj**e, se mnou nepojedeš,“ vykřikla.

Muž řidičce agresivně opáčil: „Ty kur** zkur**ná, teď to schytáš za všechny.“ A následně ji začal mlátit.

„Napadl ji opakovanými údery pěstí pravé ruky, ve které měl kovový předmět, a to do oblasti hlavy, pravé ruky a pravého ramene, čímž poškozené působil zranění,“ popsal soud, co se předloni na začátku září stalo.

Z místa agresor utekl vzápětí, co si všiml, že se na něj dívá muž vycházející z nedalekého obchodu.

Na autobusy měl výtržník spadeno i dříve. Jeden z šoférů v obci Neslovice na Brněnsku ho vykázal z vozu pryč, protože s ním měl už v minulosti roztržky za jeho nevhodné chování. „Na to reagoval tak, že začal bouchat do dveří kabiny řidiče, následně prostrčil ruku skrze okénko v těchto dveřích a pokusil se řidiče autobusu chytit. Když se mu to nepodařilo, chytil za pokladnu a s touto lomcoval a snažil se ji poškodit, což se mu nepodařilo,“ doplnil soud.

Muž kvůli svému vykázání z přepravy dokonce psal jednateli daného dopravce výhružné textové zprávy, že oknem projíždějícího autobusu prohodí kámen.

Policistům se však muže podařilo vypátrat a dostat až před soud. U okresního soudu pro Brno-venkov stanul loni v říjnu, kdy odtud odešel se souhrnným trestem čtyř let vězení. K zločinům těžkého ublížení na zdraví, výtržnictví a nebezpečného vyhrožování se totiž přidaly i předchozí delikty spojené s drogami.

Dnešní odvolací soud mu ale trest zmírnil na podmíněný, za mříže tak nenastoupí. Rozsudek je pravomocný.

Podle sdělení odvolacího Krajského soudu v Brně muž v mezidobí od loňského října vykonal za drogy udělený trest obecně prospěšných prací a začal splácet ten peněžitý, takže na něj už odvolací soud pohlížel jinak. „Trest je mírnější i proto, že se muž řidičce omluvil,“ vysvětlila Martina Charvátová z Krajského soudu v Brně.