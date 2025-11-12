Brněnské Vánoce cílí víc na děti, místo novinek dávají přednost atmosféře

„Letos chceme klást důraz spíš na udržitelnost a atmosféru než na velké novinky. Jsem ráda, že děti konečně dostávají hlavní prostor, protože k Vánocům neodmyslitelně patří,“ oznamuje brněnská zastupitelka Kristýna Černá (ODS).
Největší novinkou je Magický les na nádvoří Nové radnice, který nabídne prostor pro hraní, objevování i odpočinek. „Budou tam různé hry pro děti, schovávačky, zvířátka, dřevěné světy, stínové divadlo i čtení pohádek. Chceme zapojit i seniory, kteří budou dětem předčítat. Bude to místo klidu, pohody a dětské fantazie,“ přibližuje Černá. Magický les vznikl ve spolupráci s francouzskou umělkyní Aude Martin a uměleckým řezbářem Filipem Bednářem.
|
Brněnské Vánoce přinesou nové zážitky: festival adventních zlozvyků i výhled z balónu
Podle Černé bude nádvoří ideálním místem pro rodiny s dětmi. „Je to útulné prostředí, kde se děti neztratí a rodiče si mohou odpočinout. Věřím, že si to všichni užijí, upozornila jsem na to i kolegy z radnice, kteří se na ten dětský ruch těší,“ podotýká.
Pro rodiny s dětmi jsou připraveny i další atrakce. K vánočnímu stromu na náměstí Svobody se přesune dětská vesnička se zmenšenými stánky, na Dominikánském náměstí nedaleko oblíbeného betléma se znovu objeví vánoční šalina.
Hon na draka
Ve Sklepě pod Novou radnicí se budou každý adventní víkend konat prohlídky doplněné o kreativní dílničky, kde si děti mohou vyrobit ozdoby, dekorace či malé dárky. 5. a 6. prosince se sklep promění v andělské nebe a čertovské doupě, kam zavítá Mikuláš s doprovodem čertů a andělů. Na malé návštěvníky čeká zábavný program i sladká odměna.
Dalšími lákadly jsou na stejném místě Vánoční stínodílna ve spolupráci s Divadlem Líšeň, která se koná 9. a 16. prosince, a Vánoční storytelling, při kterém se budou každou středu vyprávět pohádkové příběhy.
|
Nápoje, gastro, zlozvyky i okouzlující výhledy. To jsou vánoční trhy v Brně 2025
Malí dobrodruzi se mohou zapojit o hry Hon na draka, která proběhne o předvánočních útercích (15.30 až 17.00) a sobotách (14.30 až 16.00). Brněnský drak ve svetru se při ní bude procházet mezi náměstím Svobody a Dominikánským náměstím, rozdá dětem dračí karty s úkoly a ty, které vše splní, dostanou malý dárek.
Pro seniory se Ve Sklepě pod Novou radnicí každé úterý od 10 do 11 hodin koná Zimní trénink paměti, který pomáhá udržet mentální pohodu.
Tichý den
První prosincová středa bude na náměstí Svobody ve znamení Tichého dne a nebude tak znít žádný koncert, ani nebude nic ozvučeno. „Vánoce nemusí být jen o shonu, davech a frontách na punč. Někdy je potřeba zpomalit, vydechnout a užít si chvíli v klidu a tichu. S touto myšlenkou vznikl Tichý den,“ sděluje mluvčí TIC Hana Bánovská.
Návštěvníci všech věkových kategorií si od 17 hodin budou moct vyzkoušet pět stanovišť zaměřených na ostatní smysly a sbírat razítka v podobě světýlek. Ta v 19 hodin společně rozzáří celé náměstí, kde si všichni účastníci rovněž zazpívají koledy.
|
Králové vánočních trhů. Půlku nápojových stánků v Brně drží „velká čtyřka“, ladí i ceny
Na náměstí Svobody také bude podruhé v koutu u ulice Kobližná stát charitativní stánek Ateliér Zvonaře a Hrnčířky, kde koupí ručně vyráběné rolničky podpoří lidé Dětský domov Dagmar a Dům pro Julii.
Loni tak nadace Emil a Dětský domov Dagmar získaly 150 tisíc korun a připravených 4 200 rolniček se vyprodalo ještě před koncem vánočních trhů. Letos jich proto bude připraveno přes pět tisíc ve dvou velikostech, ke kterým si lidé mohou vybrat barvu řemínku na zavěšení. „Ti nejodvážnější si rolničku mohou na místě i sami zčásti vyrobit,“ láká Jan Šeda z Ateliéru Zvonaře a Hrnčířky.
Světové kuchyně i originální suvenýry
Dobročinný rozměr trhů se ovšem neomezuje jen na rolničky. U sochy Jošta na Moravském náměstí se bude střídat 60 charitativních a neziskových organizací a opět se uskuteční akce Daruj kelímek. Loni tato iniciativa přinesla výtěžek 4,5 milionu korun.
Na Dominikánském náměstí nabídnou tři stánky autentické pokrmy čtyř světových kuchyní od rodilých kuchařů.
|
Naše vize byly vždy evropské, říká šéfka Brněnských Vánoc. Hospodaření akce hájí
V indonézském to budou rýžové Nasi Kuning a Kupat Tahu, nudlové Mie Goreng, zeleninové Bala-Bala a palačinky Dadar Gulung. V mexicko-brazilském se budou prodávat mexická polévka, quesadilly, burrita, barbecue na špízu, choripan, brazilské sladkosti a feijão tropeiro. Africký stánek nabídne jollof, wakye, red red (beans) banku s okrou, tilápie nebo chipsy ze zeleninového banánu, bude možné ochutnat i kebab z Ghany.
Brněnské Vánoce přinesou také řadu originálních dobrot a suvenýrů. Mezi nimi figurují čokoládové dračí vejce, bonboniéra inspirovaná kuličkami z brněnského orloje nebo ručně vyráběná dřevěná šalina. Kromě toho si návštěvníci mohou koupit nové kusy misek a sklenic z kolekce Bruna, svícny s motivy brněnských budov či teplé ponožky s nápisem BRNO. Všechny kolekce jsou dostupné i online.