Přelomové rozhodnutí Brna. Nové budovy musejí mít kolárnu, přikazuje město

Auto nechají doma a místo toho vyrazí do práce či jinam na kole. Ale ouha, nemají ho kam bezpečně zaparkovat. Před budovou není stojan a uvnitř je jeho odložení složitější. Tento problém řeší mnozí lidé využívající pro cestování po Brně právě bicykl, magistrátu to potvrdili i v nedávné cykloanketě. Pomoci by jim měla novinka, která v Česku nemá obdoby.