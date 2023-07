Brněnské přehradě škodí splašky od chatařů, kanalizace by však vyšla draho

Letos zůstávala kvalita vody navzdory vlně extrémních veder i nedostatku srážek dlouho na nejlepší jedničce. Až minulý týden měření prokázalo zhoršení.

Někteří aktéři také proto usilují o zavedení dalšího opatření směrem k čisté a kvalitní vodě i do budoucna. Šlo by o další krok vedle už osvědčeného provzdušňování vody a srážení fosforu, který tvoří hlavní živinu pro sinice. Brno a Jihomoravský kraj tato „očistná kúra“ vyjde ročně shodně na osm milionů korun.

Radnice brněnské Bystrce, na jejímž území leží pravý břeh, tlačí na odkanalizování této části.

„Kvalitu vody by pomohlo zlepšit i zamezení znečišťování přehrady splaškovými a odpadními vodami vznikajícími v chatových oblastech a ubytovacích zařízeních v její blízkosti,“ zdůvodňuje starosta městské části Tomáš Kratochvíl (ČSSD).

Stovky chat a stavení

Kanalizace je na pravé straně vybudována jen z malé části, končí přibližně v lokalitě Kozí horka. Oblasti Chochola, Rokle či Osada ji vůbec nemají, ze 781 objektů v celém území je napojeno pouze devatenáct.

„U 729 staveb s jímkou záleží na odpovědnosti majitelů, jak často si vyvážení platí. Nedělám si ovšem velké iluze, že všichni pravidla dodržují a životní prostředí odpovědně chrání,“ prohlašuje Kratochvíl. Kontroly ze strany úředníků podle něj prakticky neexistují.

„Objekty, které nejsou napojené na kanalizaci nebo nemají řádně provozované jímky, jsou potencionálními zdroji znečištění v lokalitě. Další významnou zátěží pro kvalitu vody jsou návštěvníci pláží, jejichž počet může přesáhnout čtyři a půl tisíce za den,“ zmiňuje Zdeňka Obalilová z tiskového střediska magistrátu.

Další rizikové faktory ohrožující kvalitu vody doplňuje mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. „Teplota, množství vody a znečištění. Tyto vnější vlivy nedokážeme ovlivnit. Množství fosforu umíme omezit dávkováním síranu železitého na přítoku do nádrže, ale je třeba připomínat, že nejsme na umělém koupališti a vnějších vlivů bez možnosti eliminace je celá řada,“ podotýká mluvčí.

Znečištění pochopitelně nepochází jen z blízkého okolí přehrady. Vzniká v celém povodí řeky Svratky nad přehradou, které se rozkládá na zhruba 1 600 kilometrech čtverečních. Zdroji jsou zemědělství nebo třeba půdní eroze.

„Samotné přítoky už nesou značné množství znečištění z celého povodí. Řešení znečišťování přehrady proto spočívá také v důsledném odkanalizovaní povodí nad nádrží,“ říká Chmelař s tím, že toto opatření pomůže i v případě chat.

Plán svést všechny splašky do kanalizace dostává ucelenou podobu pouze na přehradě včetně jejího levého břehu, jež spadá pod brněnské Kníničky. Kanalizace tam vede po konec Hrázní ulice a vůbec nesahá do lokality Trnůvka, z 678 objektů na tomto území má napojení jen jedenáct.

Starostové jsou skeptičtí

Na odkanalizování obou stran už Kancelář architekta města Brna (KAM) pořizuje studii. Posuzuje pět variant odvádění a likvidace splaškových vod.

„Od napojení na centrální stoku přes sdružené či domovní čistírny odpadních vod až po sdružené nebo domovní jímky. S ohledem na různé využití území doporučí studie výslednou variantu, jež bude optimální kombinací zmíněných možností,“ informuje mluvčí KAM Šárka Reichmannová.

Předběžné odhady nákladů se pohybují ve stovkách milionů korun, výrazná část má jít za majiteli nemovitostí. Kvůli tomu je k projektu už teď skeptická starostka Kníniček Lenka Ištvanová (nez.). „Kanalizace je potřeba, ale Brno na ni v životě nesežene peníze, když bude stavět multifunkční halu a Janáčkovo kulturní centrum. Vznikne teď studie a pak se dlouho nebude nic dít,“ míní starostka.

Kvalita vody v nádržích na jižní Moravě Letovice: 3 (zhoršená jakost vody)

Palava: 2

Brněnská přehrada: 2

Luleč: 1 (voda vhodná ke koupání )

Vranovská přehrada: 1 Biotop Brno-jih: 1 Zdroj: KHS JMK

Jiný důvod ke skepsi vidí dlouholetý chatař z levého břehu Lubomír Strážnický. „Nedovedu si představit řešení problému, kudy vést kanalizaci. Jsou tam pozemky různých majitelů, musely by se složitě vykupovat,“ poznamenává Brňan, který má u své chaty jímku.

Investorem kanalizace by byl magistrát, bystrcká a kníničská radnice mohou pouze vyvíjet tlak. Společně s městem se sice na projektu čištění přehrady podílí i hejtmanství, to by však na odkanalizovaní mohlo přispět pouze deseti miliony z dotačního titulu na řešení likvidace odpadních vod.

Starosta Kratochvíl ze strany vedení města nevidí ochotu řešit tento problém. Bez odezvy dosud zůstala žádost o peníze na projektovou dokumentaci na kanalizaci z loňska. „Třeba ale budu překvapen, až je uvidím v rozpočtu na příští rok,“ dodává.

Vedení města čeká na dokončení studie. Teprve po jejím vyhodnocení bude řešit, co dál. „Kanalizace u přehrady je jistě potřeba. Je však předčasné mluvit o nákladech a o tom, zda to pro nás bude priorita,“ reaguje náměstek primátorky pro životní prostředí Jaroslav Suchý (KDU-ČSL).