Booktuberka z Brna zapojila i maminku s babičkou, lákají videem na četbu

Komunita booktuberů se ve světě začala rodit v roce 2010. Dnes jsou jich v Česku desítky, po světě tisíce. Jsou to nadšenci, kteří videa točí většinou doma v kuchyni, ti mladší ve svém pokoji u rodičů, recenze prokládají vlastními postřehy, někdy hudbou či grafikou. Mluví tak, jako by knihu doporučovali kamarádovi. Často je to koníček při studiu či práci a lidem se to líbí.



Většina booktuberů má jenom pár tisíc sledujících, takže vydělají měsíčně několik stovek korun. Ovšem ti největší světoví booktubeři mají i milion placených diváků a recenze knih jim vynesou opravdu velké peníze.



Mezi desítku nejznámějších českých booktuberů patří Irena Teplá, pětadvacetiletá dívka, která studuje knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně.



Měsíčně přečte asi šest titulů, ráda by však stihla alespoň deset. Každý týden pak natočí video, kde přiblíží, o čem kniha je, jak se jí četla, kde spatřuje slabiny a co se jí líbilo. K tomu představuje knižní novinky a její kanál s názvem „Knihánkov“ aktuálně sleduje přibližně šest tisíc lidí.



Čte babička, maminka i dcera

Irena Teplá vyrostla v rodině, která má ke knihám velmi dobrý vztah, kde se vždy četlo a čte.

„Mamka i babička čtou strašně moc a celý život, i když babička se v poslední době hodně dívá na televizi. Obě jsou kantorky, babička učila matiku a výtvarku, mamka hudební výchovu a hru na flétnu,“ přibližuje Irena.



Právě dvě starší ženy na ni přenesly lásku ke knihám a Irena, coby „digitální dítko“, začala o knihách točit videa.



Do natáčení časem zapojila i maminku a dokonce babičku.



„Jejich videa se jmenují ‚Čtení s maminkou‘ a ‚Čtení s babičkou‘. Musela jsem je dlouho přemlouvat, než kývly. Mám pocit, že diváci mají někdy raději videa s nimi než se mnou. Každopádně jsem na ně hrdá,“ vypráví s úsměvem Irena a upřesňuje, že maminka Lia Teplá je ročník 1968 a babička Marcela Trhlíková dokonce ročník 1944.



„Obě jsou nejspíš nejstarší booktuberky v Česku,“ dodává.



Irena měsíčně představí i několik desítek titulů. „Jsou to knihy, které se u nás doma objeví. Hodně si jich kupujeme, jiné nám zdarma posílají různá vydavatelství, se kterými se domluvíme na recenzi. Všechny knihy si ale vybírám podle nálady, protože si je chci přečíst,“ vysvětluje svou činnost booktuberky.



Video točí ve svém pokoji v Pozořicích kousek od Brna, v pozadí je, jak to bývá i u světových booktuberů, její milovaná knihovna.



Víc sledujících než kritik

Jenže booktubeři a přímo Irena Teplá jsou i pod palbou kritiky, například od profesionálních knižních kritiků, vážených editorů, některých spisovatelů a další „literární honorace“. Třeba literární publicista Štefan Švec nedávno uvedl, že podle něho je lepší kolonoskopie než kanál „Knihánkov“ Ireny Teplé.



Doporučení booktuberky Na smrt

Román slovenského autora Jozefa Kariky z roku 2020 vypráví příběh přátel Viktora a Karla, které osud rozdělil. První skončil u americké mafie, druhý se vydal do Německa studovat lékařství. Setkali se po letech v Osvětimi, Viktor coby nenáviděný žid a Karl jako lékařský důstojník SS. Je to válečný příběh velkého přátelství i nepřátelství. Psí poslání

Americký spisovatel W. Bruce Cameron přináší příběh pejska, který vždy, když zemře, se narodí znovu. Pokaždé má trochu jiné poslání, vždy se ale snaží najít svého malého chlapce Ethana, kterého nadevše miluje. V Česku vyšla kniha v roce 2017. Román je i zfilmovaný.

Dívka se ale brání. „Moje videa vadí více lidem, zejména renomovaným literárním kritikům. Říkají, že je to neprofesionální. A mají pravdu. Ale pro mne je to koníček, já a další booktubeři jsme obyčejní čtenáři, kteří svou lásku ke knihám akorát prezentují veřejně. Že máme často větší dosah než profesionální článek či kritika, za to nemůžeme,“ říká.



Objevily se i výtky, že booktubeři mají knihy zadarmo. „Samozřejmě něco ušetříme, a připouštím, že někdo toho může zneužívat. Ale pokud to člověk dělá upřímně, srdcem a čestně, tak by mu to spíš měli ostatní přát než kritizovat,“ dodává. „Máme ve videích i reklamy, měsíčně mi to vydělá tak na dvě nové knihy,“ upřesňuje.



Kromě knih jsou velkou láskou celé booktuberské rodiny z Pozořic psi.



„Máme jich teď osm, my totiž s mamkou a babičkou staré psy adoptujeme a staráme se o ně. Jednou za rok sesbírané, koupené či od vydavatelů zdarma získané recenzní knihy odvezeme do Brna a uspořádáme velký knižní bazar. Výtěžek pak věnujeme nějakému útulku. Loni se vybralo přes 100 tisíc – kritikům bych ráda vzkázala, že moje amatérské recenze pomohly už mnoha zvířatům,“ uzavírá booktuberka.