Po Pohlreichem zostuzené Bohémě není o provoz restaurace v suterénu divadla zájem

Podle plánů mělo přitom v suterénu divadla vzniknout centrum pro baletní školu a další prostory pro výtvarné dílny či sály pro besedy a dramatické kroužky, brněnští radní se ale letos v květnu rozhodli, že prostor dají k dispozici zájemcům, aby tu otevřely nový gastroprovoz.

„Věříme, že si nový podnik najde své zákazníky, a to i vzhledem k tomu, že do divadla a okolních parků míří mnoho Brňanů i mimobrněnských návštěvníků a turistů,“ oznámila tehdy brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Jenže její přání zůstalo daleko za realitou. Do konce srpna, dokdy se mohli zájemci hlásit, dorazily pouze tři nabídky a jen jedna z nich splňovala to, že se jednalo o gastroprovoz. „Nicméně nevím, jestli představa a podmínky tohoto zájemce budou kolegům vyhovovat,“ vyjádřila se skepticky náměstkyně brněnské primátorky Karin Podivinská (ANO). Podle informací iDNES.cz obsahuje nabídka naprosto mizivý nájem.

Komplikací je dále i to, že suterén, kde by restaurace, kavárna či jiné obdobné zařízení mohlo fungovat, není nijak vybavené ani stavebně dokončené, tedy způsobilé k okamžitému pronájmu. Případný provozovatel by si musel nejdříve určit, jak by chtěl místo uzpůsobit.

Podle Podivinské se budou pronájmem prostoru v Janáčkově divadle ještě politici zabývat. O jeho konkrétním a definitivním využití tak stále ještě není rozhodnuto.

Do hry se ostatně dostává i ředitel divadla Martin Glaser, s nímž má náměstkyně domluvenou schůzku. Glaser chce političku přesvědčit, že centrum pro baletní školu, o niž je navzdory dosavadním malým prostorům velký zájem, a další plánované aktivity mají v daném místě smysl.

„Součástí našeho edukačního centra je i kavárna s bistrem, kde by rodiče nebo prarodiče mohli čekat na své děti a vnoučata v kroužcích,“ dodal ředitel. Jinými slovy i jeho plán počítá s gastrozařízením.