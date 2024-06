Nůž propíchl lopatku a zasáhl plíci, muž dostal 10 let vězení za pokus o vraždu

Incident se odehrál loni v březnu, kdy se Róbert R. rozešel se svou tehdejší partnerkou. Pohádali se při cestě autobusem, ona vystoupila a zavolala svému kamarádovi, aby s ní jel autem vyzvednout věci do Róbertovy chaty ve znojemské části Oblekovice.

Když ale společně dojeli na místo, objevil se tam i obžalovaný. Choval se jako nepříčetný a snažil se kamaráda své expartnerky odehnat. „Soudu ale nebyl schopen uspokojivě vysvětlit proč,“ stojí ve spisu. Ostatně muži se ani nijak více neznali, neměli mezi sebou žádné spory.

Slovák vytáhl na poškozeného teleskopický obušek. „Pojď se rvát jako chlap,“ zakřičel údajně napadený muž na agresora a obušek mu vytrhl. Útočníka ale z kapsy vytáhl nůž, takzvaný motýlek s čepelí o délce deset centimetrů, a začal se s ním ohánět.

„Muž při prvním útoku uskočil, a tak mu obžalovaný rozřízl zimní bundu nad levou přední kapsou. Poté se však k obžalovanému otočil zády a ten jej bodl nožem do oblasti levé lopatky, čímž poškozenému způsobil bodnořeznou ránu, kdy nůž pronikl lopatkou do dutiny hrudní a poranil levou plíci,“ stojí v rozhodnutí soudu s tím, že čepel zajela sedm centimetrů hluboko.

Když si obžalovaný uvědomil, co se stalo, útoku zanechal, ale propíchl kola u auta, kterým dvojice na místo dorazila.

Obžalovaný tvrdil, že k bodnutí „někam do ramene“ došlo vlastně jen nešťastnou náhodou a že to nebylo doprovázené velkou intenzitou. To ale zdravotní dokumentace a další vyjádření znalců jednoznačně vyvrátily.

„Jenom shodou okolností nezávislých na vůli obžalovaného nedošlo k smrtelnému poranění těchto orgánů, když k poranění plíce došlo, ale naštěstí pro obžalovaného i poškozeného se nejednalo o poranění fatální. Obžalovaný útočil na oblast, kde je všeobecně známo, že se životně důležitě orgány nacházejí, útočil značnou intenzitou, věděl, že tímto útokem vedeným velkou silou může poškozeného zabít,“ konstatoval už letos v březnu Krajský soud v Brně a dnes se s ním ztotožnil i ten odvolací.

Za pokus o vraždu dostal Róbert R. trest 10,5 roku vězení, který je pravomocný. Odsouzený se tak v nejbližší době přesune z vazební cely do vězení.