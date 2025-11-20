Kdy se koná rekonstrukce Bitvy u Slavkova 2025
Rekonstrukce bitvy u Slavkova se uskuteční v sobotu 29. listopadu od 14:00 na bojišti pod Santonem u Tvarožné. Součástí akce bude také široký doprovodný program, který proběhne od 26. listopadu do 2. prosince.
Letošní ročník nabídne výrazně rozšířený prostor bojiště, kdy místo obvyklých 200 x 250 metrů bude měřit 250 x 400 metrů.
Hlavní program připadá na 29. a 30. listopadu, samotný výroční den 2. prosince vychází na úterý, proto se program prodlouží až do tohoto data.
|středa 26. listopadu 17–18
|Kučerov – setkání s napoleonskými vojáky, bitva na návsi a přehlídka
|pátek 28. listopadu 17:30
|Ohně na Žuráni, pořádá obec Podolí
|sobota 29. listopadu 07:30
|Žuráň, slavkovské slunce, přehlídka fr. jednotek
|sobota 29. listopadu 09:00
|Tvarožná, nástup koaliční armády
|sobota 29. listopadu 10:30-12
|Santon, bojiště – manévry pěchoty a jezdectva
|sobota 29. listopadu 14:00-15:30
|Rekonstrukce bitvy tří císařů – Tvarožná
|neděle 30. listopadu 12:00
|Pietní akt na Mohyle míru
|úterý 2. prosince 07:30
|Žuráň, slavkovské slunce, pietní akt na Mohyle míru
Kdo se zúčastní Bitvy u Slavkova 2025
Organizátoři očekávají, že se akce Austerlitz 2025 zúčastní až 1 500 účastníků z 15 zemí, 100 koní a 20 děl. Letošní ročník bude zároveň posledním vystoupením Marka Schneidera v roli Napoleona, který svou „císařskou kariéru“ zahájil v roce 2005 při rekonstrukcích ve Waterloo a u Slavkova během oslav 200. výročí a od té doby patřil k nejvýraznějším osobnostem evropských napoleonských akcí.
U Slavkova vystupoval pravidelně. „Roli opouští dobrovolně a na vrcholu sil a v době, kdy je stále schopen Napoleona ztvárnit způsobem, který není karikaturou,“ vysvětlují organizátoři.
V symbolický den výročí bitvy, v úterý ráno v 7:30, vojáci společně s Napoleonem přivítají „skutečné Slavkovské slunce“ na Žuráni a následně zamíří k Mohyle míru uctít památku padlých. „Událost je zároveň rozloučením s naším představitelem Napoleona, Markem Schneiderem z USA, který po dvaceti letech končí,“ uvedl za pořadatele Miroslav Jandora.
Kolik stojí vstupenky na Bitvu u Slavkova 2025
Vstup na akci je zdarma, výjimkou jsou místa na VIP tribuně.
VIP vstupenka v ceně 1 900 korun zahrnuje sezení na tribuně, občerstvení a teplé nápoje v temperovaném stanu u tribuny, parkování zhruba 200 metrů od místa a také setkání s veliteli vojsk a čestnými hosty hodinu před začátkem bitvy. Vstupenky jsou k dostání zde na webu.
Doprava a parkovné na Bitvě u Slavkova 2025
Parkovné se neplatí, organizátoři však doporučují využít kyvadlovou dopravu. Doporučení souvisí také s probíhající rekonstrukcí křižovatky na dálnici D1, která může způsobit dopravní komplikace. Mapa parkování je každopádně zde.
Kyvadlová doprava IDS JMK (sobota 29. listopadu)
- Brno → motorest Rohlenka
Linka 702 bude posílena mimořádnými spoji nad rámec jízdního řádu.
Autobus pojedou z Brna, Úzké (nástupiště u dnes zbouraného Obchodního domu Tesco) v době od 10:08 do 13:45 po trase: Úzká; Opuštěná; Tržní; Černovičky; Slatina, sídliště; Šlapanice, Bedřichovice, rozc.; Jiříkovice, motores Rohlenka.
V opačném směru ze zastávky Jiříkovice, motorest Rohlenka po uvedených zastávkách zpět do Brna (v tomto směru jízdy vynechává zastávku Brno, Opuštěná, naopak obsluhuje navíc zastávku Brno, Zvonařka) pak budou vedeny posilové spoje v době od 15:00 do 16:30 hod.
Na lince platí běžný tarif IDS JMK. Jízdné z Brna na Rohlenku činí 33 Kč, pro držitele jízdenek pro zóny 100+101 stačí dokoupit jízdenku za 19 Kč.
- Slavkov u Brna → motorest Rohlenka
Mezi Slavkovem u Brna a Rohlenkou pak budou v době od cca 11:20 do 13:20 (jen v uvedeném směru) zavedeny mimořádné spoje linky 601 v intervalu 20-30 minut.
V opačném směru pak budou z Rohlenky do Slavkova u Brna (jen v uvedeném směru) vedeny mimořádné spoje linky 601 v době od 15:00 do 16:20 v intervalu 20 minut.
Na lince platí běžný tarif IDS JMK. Jízdné mezi Slavkovem u Brna a Rohlenkou činí 33 Kč.
Historická fakta o bitvě z roku 1805
