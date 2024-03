Při rvačce zbili soky baseballovými pálkami, soudí bratry. Bránili jsme se, tvrdí

Roman a František Dunkovi podle obžaloby vytasili baseballové pálky na tři muže, kteří je napřed slovně a pak i údery rukama vyprovokovali. Útočníci i poškození se navzájem znali a měli mezi sebou spory.

Poškození u soudu přiznali, že Romanu Dunkovi zavolali a vyzvali ho k vyjasnění některých sporů. Poté, co se s ním na ulici sešli, došlo mezi oběma stranami k hádce a následně jeden z poškozených Dunku napadl.

„Už nevím, jestli jsem mu dal facku, nebo pěstí. Zachoval jsem se špatně, ale reagoval jsem na urážky,“ prohlásil před soudem Dušan T. ze strany poškozených.

I jeho kumpán Lukáš M. potvrdil, že pod vlivem alkoholu začala potyčku skupina oslavujících. „Nadávali jsme Romanovi, že je úchyl a měl znásilnit svoji ženu. S Dušanem jsme ho vyprovokovali,“ řekl.

Před soudem odhadl, že každý z provokujících mužů vypil osm až deset piv a asi deset panáků tvrdého alkoholu. Proto si prý nepamatuje, co přesně se dělo poté, když se Roman Dunka začal bránit. Z rvačky si odnesl zlomený palec a nos, Dušanovi ošetřili zdravotníci tržnou ránu na hlavě. Dále měli napadení muži otoky a podlitiny.

Dušan T. za to požaduje milion korun. Následkem zranění se prý výrazně zhoršil jeho psychický stav, má časté migrény a během léčení přišel o dobře placenou práci.

Pálka ne, prý násada od smetáku

Kromě Romana Dunky četná zranění trojici poškozených podle obžaloby způsobil i jeho bratr František Dunka, který se do konfliktu zapojil až v jeho průběhu. Vypověděl, že se vrátil z práce a šel si do večerky pro svačinu, když si všiml přibíhat sourozence Romana. „Krvácel a říkal, že ho chlapi napadli,“ popsal u soudu František Dunka.

Podle jeho verze vyrazili bratři zpět na místo rvačky společně. Na ulici prý na ně začala pokřikovat parta, se kterou se Roman Dunka dostal do křížku. „Chtěli se rvát. Bylo to divoké, začala strašná mela,“ hájil se sugestivně František Dunka. Všechno se podle něj seběhlo velmi rychle a poškozené při konfliktu několikrát udeřil pěstí. „Bylo to v afektu, jen jsme se bránili,“ doplnil.

Jeho bratr Roman vypovídat odmítl.

František Dunka rozporoval, že by on či jeho bratr použili baseballové pálky, jak tvrdí obžaloba. Připustil však, že mohl použít tyčku, která se údajně povalovala na ulici. Popsal ji jako násadu od smetáku. „Baseballovou pálkou jsem nikoho neudeřil,“ hájil se vehementně.

Svérázně František Dunka před soudem litoval, že se do bitky zapojil a že se vůbec ocitnul na místě činu. „Ta ulice je normální katastrofa. Tam slušný člověk neprojde, protože se bojí,“ popsal trefně dění na ulici Cejl ve vyloučené lokalitě, kde se rvačka odehrála.

Výslechem dalších svědků bude soud pokračovat 18. března.