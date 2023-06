Náměstek primátorky Brna se porval s kolegou radním, zlomil mu prst

Brnem kolují zvěsti, že se náměstek Robert Kerndl (ODS) a radní Filip Chvátal porvali při jedné společenské akci na Špilberku.

Můžeme potvrdit, že je to pravda.

Hádka vznikla proto, že pan Kerndl tvrdil, že ODS by chtěla víc cyklostezek

Pan Chvátal oponoval , že lidovci chtějí ještě víc cyklostezek.

Pan Kerndl pak začal hulákat, že všichni lidovci jsou píče. ...

A už to bylo.