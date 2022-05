Brno změnilo názor. Místo prodeje Bílý dům opraví, zůstanou v něm doktoři

Nedávno brněnští radní schválili, že znovu zprovozní sál Břetislava Bakaly přiléhající k poliklinice. Už několik let je zavřený kvůli nefunkční vzduchotechnice. Bez ní se nedá sál vytopit ani vyvětrat.

„Ke stávající vzduchotechnice už neexistují náhradní díly, chystáme proto komplexní rekonstrukci. Podle zpracované studie by tyto práce mohly stát zhruba 10,5 milionu korun,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že v první fázi bude potřeba investovat alespoň čtyři miliony, aby se sál mohl otevřít. Dalších šest by pak mělo směřovat na rekonstrukci topení.

Proč se vůbec najednou do budovy investuje, když ji radní ještě nedávno s celou poliklinikou odepisovali? Podle Hladíka je po prostoru, který sál pro 300 lidí nabízí, velká poptávka.

„S nápadem přišel přímo pan ředitel. Mně se líbí, protože dříve byl sál denně plný akcí a chodí nám neustále dotazy, proč je zavřený,“ vysvětlil Hladík.

Nyní se proto začne řešit projekt. „Plánujeme opravu i na průčelí domu, kde dochází k odpadávání mozaikové fasády,“ podotkl Dan Zeman, ředitel Sdružení zdravotnických zařízení v Brně, kam spadá i Bílý dům.

Při případném prodeji by nový majitel mohl dům klidně zbořit, protože nemá památkovou ochranu, což vyvolalo nevoli některých významných architektů.

Na Zahradníkově se nic neděje

K novému postupu by se koalice nejspíš neodhodlala, kdyby plnila své dřívější sliby a plány. Už loni se totiž podle dva roky starého vyjádření Hladíka, který je jako náměstek zodpovědný za brněnské zdravotnictví, měla rozjet za téměř miliardu korun náročná pětiletá oprava všech vnitřních rozvodů v další brněnské poliklinice, na Zahradníkově. Nové měly být vodovody, odpadní trubky, topení i elektrorozvody.

Po rekonstrukci se tam i díky rozšíření prostor měli přestěhovat právě lékaři z Bílého domu. Nic z toho se však neděje, před několika lety se na Zahradníkově pouze opravila fasáda.

„Při sestavování rozpočtu na rok 2021 i na rok 2022 jsme tuto investici vždy posunuli v čase,“ popsal Hladík skutečnost, že zastupitelé na rekonstrukci nevyčlenili peníze.

Projekt přitom mají zpracovaný, stejně jako stavební povolení. Tím to ovšem končí. Na Zahradníkově místo těšení se na modernizovaný areál musí ředitel – taktéž Dan Zeman – řešit havarijní stavy nebo opravy, které je kvůli zachování provozu nutné udělat.

„Vnitřní technologie udržujeme, opravujeme a modernizujeme i bez ohledu na zahájení rekonstrukce. Je však potřeba vždy přihlédnout k budoucímu řešení v projektu plánované rekonstrukce, abychom vynaložené prostředky směřovali stejným směrem,“ sdělil Zeman.

Zároveň ovšem chápe, že se město do rozsáhlé investice nepouští, když se nejdřív potýkalo s výpadky příjmů kvůli covidu a dnes zase letí nahoru ceny stavebních materiálů. „Z mého pohledu je pochopitelné, že se pečlivě zvažuje, jak investici provést,“ poznamenal ředitel, jehož brněnští radní jmenovali do funkce v prosinci 2020.

Prodej by vynesl 300 milionů

Ani Hladík dnes nedokáže říct, kdy by mohla rekonstrukce začít. „Nechci říct, že je v nedohlednu. My tu opravu jednou budeme muset udělat, ale soutěžit v současnosti stavební firmu by byla hloupost, protože situace na trhu je velmi nejistá. A je to na pět etap. Dnes dodavatel není schopen držet cenu pět let, a když ano, bude to enormní suma, protože si do ní promítne i veškerá možná rizika,“ vysvětlil.

Podle dalšího náměstka brněnské primátorky, Jiřího Olivy (ČSSD), se cena z miliardy korun mohla vyšplhat už o dvacet až třicet procent výš, takže se dál rozevírají nůžky mezi tím, kolik oprava bude stát a kolik by přinesl výnos z případného prodeje Bílého domu, který podle původního plánu měl být zdrojem peněz na opravu. „Myslím, že i s těmi okolními pozemky až k uliční čáře by to bylo možné dnes prodat tak za 300 milionů,“ odhadl.

I v poliklinice v Bílém domě, jehož prodej není z uvedených důvodů na pořadu dne, tak musí řešit opravy s výhledem, že ordinace budou sloužit déle než původně plánované tři roky.

„Nehovořil bych v tomto případě o havarijním stavu, ten by nám totiž budovu odstranil z provozu. Lze ale konstatovat, že některé stavební části či technologie jsou starší a zasloužily by výměnu. Nicméně jsou funkční a vyhovují provozu budovy polikliniky,“ řekl Zeman.