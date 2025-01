Nevzhledný „tábor“ pro bezdomovce u vjezdu do Brna nahradí byty za miliardu

6:08

Polorozbořené garáže, zanedbané budovy a další ruiny „vítají“ každý den přijíždějící vlakem po hlavním železničním koridoru ze severu do Brna. Hned u trati, těsně před hlavním nádražím, je už řadu let zanedbaná plocha, kterou posledních pět let využívá město jako centrum pro bezdomovce. Těm se má dostat nově i stálého zázemí.