Betlémské světlo míří do Česka. Skauti ho přivezou vlakem z Vídně

9:56

Skauti v sobotu večer přivezou z Rakouska do Česka betlémské světlo. Plamínek zažehnutý v Betlémě v Palestině patří k novodobým symbolům Vánoc. Česká delegace světlo převezme na ceremoniálu ve Vídni. Večer skauti se svítilnami přijedou vlakem do Brna. O týden později ho rozvezou do všech koutů republiky.