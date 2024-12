Můžu selfie s vámi? požádal invalida strážníky, když mu pomohli z bahna

Ani hlídka se vozem až na místo v parku Podkomorské lesy v oblasti Helenčiny studánky nemohla dostat. Služební auto by totiž také zapadlo, a tak strážníci vyrazili pěšky. Podle GPS souřadnic, které jim muž poslal, to k místu měli více než sto metrů.

Také hlídce se lepilo bláto na boty a chůze nebyla vůbec snadná. „Je tady pěkně bahna. Když tak vezmi lano, že bysme pána zapřáhli a vytáhli ho,“ hlásí jeden z městských policistů druhé hlídce, která na místo rovněž mířila.

To ale nakonec nebylo potřeba. Stačilo, že první dvojice zatlačila do zapadeného invalidního cyklisty a on už bez problému pokračoval dál. „On tam má elektrický příšlap, přátelé. Proto tak krásně jede,“ líčil strážník trojici kolegů opodál.

Invalidní cyklista jim neujel, počkal na ně o kus dál na asfaltové cestě. „Můžu si s vámi udělat selfie?“ ptal se a uniformovanou čtveřici tím rozesmál. Ta mu v jeho přání vyhověla. Muž tak má památku na toto setkání i důkaz, až bude zážitek líčit rodině či přátelům.