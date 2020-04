Roušky a respirátory padají z automatů také v Brně, lidé jezdí z daleka

Původně vyškovský nápad na takzvaný rouškomat už naleznou zákazníci také v Brně. Firmy Batist Medical a Pick Up 24 hodin rozjely projekt speciálních automatů na výdej ochranných prostředků proti koronvairové nákaze.

Po Brně rozmístily devět zařízení vydávajících roušky, respirátory a rukavice. K tomuto sortimentu se od příštího týden přidají taktéž desinfekční gely, ty zatím Batist Medical nemá na skladě.

Právě o ně však Brňané stojí nejvíce. „Zahlédl jsem gel na jedné z propagačních fotek na facebooku, bohužel odcházím s prázdnou. Koupil jsem tedy alespoň roušky pro moji babičku, aby sama nemusela ven,“ sdělil jeden z nakupujících v Joštově ulici.



Prodejní zařízení naleznou zákazníci na Malinovského náměstí u jízdenkového automatu, v Joštově ulici u infostánku, ve vestibulu provozní budovy Dopravního podniku města Brna na Novobranské 18, na Mendlově náměstí u jízdenkového automatu, na přestupním terminálu MHD Bystrc Zoo, vedle objektu konečné stanice na Merhautově ulici ve Štefánikově čtvrti, u objektu předprodeje jízdenek na Staré osadě, na Ústředním autobusovém nádraží Zvonařka a u autobusového nádraží u Grandu v Benešově ulici.

Za automaty míří lidé z celého Brna. „Jedu kvůli tomu až ze Slatiny. Tam žádné roušky nebo respirátory sehnat nelze. Jela jsem i pro dezinfekci, ale ta bohužel není,“ popsala nakupující ve vestibulu DPMB.

Automaty berou jen mince

Ústenka vyjde na třicet korun, prodávají se však v balení po dvou kusech. Čínský respirátor KN95 třídy FFP2 automat vydá za 240 korun a pár rukavic stojí korun třicet. Desinfekční gel se bude prodávat za rovnou stokorunu. Cena se většině nakupujících zdá přiměřená.

„Co mám informace od známých ze zdravotnictví, tak aktuální ceny v lékárnách a zdravotnických potřebách je přibližně stejná, pokud je vůbec mají,“ akceptoval požadovanou sumu mladý muž na autobusovém nádraží u Grandu.

Jiným se ale zdá přemrštěná. „Na normální lidi se u nás kašle a ještě když to člověk nebude nosit, tak dostane pokutu, parchant. Ve Vídni se to prý rozdává zdarma a my za to zase musíme platit,“ čílil se jeden z řidičů dopravního podniku při nákupu respirátoru.

Velký zájem sebou přináší také problémy. Automaty neakceptují platební karty ani bankovky vyšší hodnoty než dvě stě korun. Zájemci se tak musí vybavit drobnými. S těmi je však také problém.

„Automaty pak nemají jak vrátit, proto do nich mince doplňujeme. Jezdím kolem automatů druhý den a mám toho až nad hlavu. Lidé neustále volají na infolinku, systém ještě není odladěný na dokonalé fungování. Zájem je ale velký,“ přiblížil zaměstnanec jedné z firem při kontrole automatu na Malinovského náměstí.

Na jak dlouho budou automaty instalovány, zatím není zřejmé, stejně tak není definitivní ani jejich počet. Město však takovou možnost nákupu pomůcek oceňuje.

„V této nelehké situaci vítám všechny možnosti, jak se lidé mohou dostat k ochranným pomůckám, které přispějí ke snížení rizika nákazy,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).