„Došlo k samovolnému rozjetí autobusu, ve kterém cestovali tři pasažéři společně s řidičem,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek s tím, že v tuto chvíli policisté řeší, co se přesně stalo.
Zda šlo o technickou závadu, nedbalost či něco jiného. „Test na alkohol u řidiče byl negativní,“ doplnil mluvčí.
Hasiči, kteří vyslali na místo sedm jednotek, jsou stále na místě. Čekají na stanovisko statika, kterého povolali na místo. „Na základě jeho rozhodnutí budeme případně dům stabilizovat a zajišťovat, nebo se vydáme na základnu,“ sdělil ve čtvrtek před desátou hodinu dopoledne mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
Ani cestujícím, ani obyvatelům domu, kteří v osudný okamžik byli uvnitř, se nic nestalo a nepotřebovali ošetření.
Obec Benešov, kde se nehoda stala, se nachází v okrese Blansko.
1. června 2018