Drahá doprava autobusy skončí, cestující z vesniček svezou menší dodávky

Necelých sedm stovek obyvatel žije v Lukovanech na Brněnsku. O vesnici by se s nadsázkou dalo říct, že leží „na konci světa“. Nevede tam železnice, po jediné silnici, kterou se dá do vsi přijet, pendluje co hodinu, občas i méně často, jedna autobusová linka k vlaku do deset kilometrů vzdálené Zastávky.

Autobus je obsazený z větší části hlavně ve špičce, kdy míří děti do školy a dospělí do práce a kdy dokonce jedou i dva spoje za hodinu.

„Přes den pak cestuje pár lidí. Může to být pět nebo deset, je to velmi individuální. Zejména senioři jedou takto do obchodu nebo k lékaři,“ přiblížil tamní starosta Miroslav Hájek (nez.).

Obec Lukovany leží mimo jakékoliv hlavní silnice. Do obce vede pouze jedna hlavní příjezdová cesta, užší druhá je spíš pro místní, na povolení obce. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Právě území kolem Rosic, poblíž nichž se Lukovany nacházejí, se dostalo do hledáčku hejtmanství, jež chce obsluhu této oblasti revolučně proměnit. V budoucnu totiž už nebudou v méně lidnatých částech jezdit podle jízdního řádu klasické autobusy, které jsou velmi finančně nákladné, ale cestující si dopravu objednají přes telefon či mobilní aplikaci. Menší dodávka je pak v jednotlivých vískách vyzvedne poblíž domova a dopraví k blízkému přestupnímu uzlu, třeba právě na zmíněný vlak v Zastávce.

Autobusy přestanou vozit vzduch a hejtmanství ušetří

V Poslanecké sněmovně leží nyní před finálním schválením novela zákona o silniční dopravě, která tuto novinku, takzvanou poptávkovou dopravu, zavede. „Počítám s tím, že začne platit od července,“ předeslal ministr dopravy Martin Kupka (ODS) s tím, že proti tomuto záměru neprotestuje ani opozice.

14. května 2024

Autobusy už tak podle něj nebudou vozit jen vzduch a hejtmanství, která regionální dopravu zajišťují, na jejich provoz nebudou tolik doplácet ze svých rozpočtů. Jen jízdné krajské spoje nepokryje, muselo by být několikanásobně vyšší.

„Kromě Rosicka zvažujeme ještě několik oblastí, kde by bylo možné poptávkovou dopravu zavést, například okolí Holubic či Velkých Opatovic. Mohou přibýt i další,“ uvedl Květoslav Havlík, mluvčí krajské společnosti Kordis, která koordinuje veřejnou dopravu na jihu Moravy. Přímo konkrétní obce Havlík nezmínil. Lukovany jsou tak spíš příkladem typu vesnice, kde by mohla být taková doprava zavedena, podobný případ jsou i vzdálenější části některých měst.

Patří mezi ně třeba Bobrava v Modřicích u Brna pojmenovaná podle stejnojmenné říčky. Od centra tohoto města leží více než tři kilometry, odděluje ji rušná silnice a průmyslová zóna. Bezpečně se místní nedostanou ani k nedaleké železnici. Předloni tam proto uvažovali o zavedení pilotního projektu poptávkové dopravy, nakonec však z toho sešlo. „Vycházelo to velmi draze a navíc by to bylo jen pro velmi úzkou skupinu lidí,“ vysvětlil starosta Modřic Libor Procházka (nez.). Stále tam tak jezdí autobus.

Se zákonným zakotvením poptávkové dopravy, která dnes může zatím fungovat pouze v režimu taxíků, se stane tato služba součástí veřejné dopravy, tudíž v ní bude platit stejná jízdenka jako v autobuse nebo ve vlaku – a hlavně bude možné její provoz dlouhodobě platit z krajské kasy.

Spojení bude četnější, hlásí kraj

Ministr zároveň odmítá, že by se zavedením této novinky zhoršila kvalita života v odlehlých částech měst či malých vískách. „Právě naopak. Dodávka posbírá lidi v časy, kdy oni budou chtít, a nebudou muset řešit, kdy jim jede autobus,“ poznamenal.

Stejným způsobem vnímá novinku i Kordis, který předpokládá, že spojení menším vozem bude četnější a navíc s možností nástupu v blízkosti bydliště jako v případě taxíku. „Částečně se podaří eliminovat i nedostatek řidičů s oprávněním k řízení autobusu,“ zmínil Havlík další výhodu, protože pro devítimístné dodávky stačí běžný doklad jako pro osobní automobil.

O využití nového systému uvažuje i brněnský dopravní podnik. „Ještě budeme vyhodnocovat, v jakých oblastech bychom do toho šli,“ sdělil provozní ředitel městského dopravce Jan Seitl.

Plánované novince fandí také jihomoravský opoziční zastupitel Jan Nečas (ANO). „Určitě to bude dobrá služba, aby už autobusy nejezdily tam, kde nastupují dva lidé. Zdržuje se tím cesta ostatním,“ poukázal.

Nově by jel autobus bez takových odboček, obce by vedle něj podle objednávek objela dodávka a dovezla lidi do cílového místa či přestupního uzlu, třeba právě i na daný autobus, který tam dosud jezdí.